Коронавірус вбиває частіше, ніж рак: від чого помирають українці
Найчастіша причина смерті – хвороби системи кровообігу
За січень-травень 2021 року в Україні померло 299 тис. 964 людей. Covid-19 став причиною смерті 33 тис. 912 людей, злоякісні новоутворення (рак) забрали життя 30 тис. 333 громадян.
Усього в травні померло 57 тис. 293 українців. Зокрема внаслідок ускладнень коронавірусу – 6 тис. 327 людей. Про це свідчать дані Державної служби статистики про кількість померлих із зазначенням причин.
Найбільш часта причина смерті з початку року – хвороби системи кровообігу, від яких померло 185 828 людей, зокрема:
- від ішемічної хвороби серця – 129 918 осіб
- від цереброваскулярних хвороб (інсульту) – 35 424 осіб.
Хвороби органів дихання стали причиною смерті 10 464 людей (зокрема від грипу та пневмонії померли 8 252 людини).
Хвороби органів травлення стали причиною смерті 10 316 осіб.
Крім того, 11 345 українців загинули в результаті зовнішніх причин, серед них:
- транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1 172 громадян,
- утоплення – 390,
- загибель під час пожежі – 671,
- випадкове отруєння (крім алкоголю) – 766,
- отруєння алкоголем – 881,
- самогубства – 2356,
- умисні вбивства – 537.
За даними Держстату, за січень-травень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 2 710 людей, серед них туберкульоз – 1 264, від СНІДу померло 983 українців.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Росії приховують реальну ситуацію із поширенням хвороби. З'ясували, що кількість хворих на Covid-19 в закритому реєстрі МОЗ може бути в 5 разів більшою, ніж в офіційній статистиці.