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    Коронавірус вбиває частіше, ніж рак: від чого помирають українці

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    За січень-травень померло майже 300 тис. українців - Коронавірус вбиває частіше, ніж рак: від чого помирають українці
    За січень-травень померло майже 300 тис. українців

    Найчастіша причина смерті – хвороби системи кровообігу

    За січень-травень 2021 року в Україні померло 299 тис. 964 людей. Covid-19 став причиною смерті 33 тис. 912 людей, злоякісні новоутворення (рак) забрали життя 30 тис. 333 громадян.

    Усього в травні померло 57 тис. 293 українців. Зокрема внаслідок ускладнень коронавірусу – 6 тис. 327 людей. Про це свідчать дані Державної служби статистики про кількість померлих із зазначенням причин.

    Найбільш часта причина смерті з початку року – хвороби системи кровообігу, від яких померло 185 828 людей, зокрема:

    • від ішемічної хвороби серця – 129 918 осіб
    • від цереброваскулярних хвороб (інсульту) – 35 424 осіб.

    Хвороби органів дихання стали причиною смерті 10 464 людей (зокрема від грипу та пневмонії померли 8 252 людини).

    Хвороби органів травлення стали причиною смерті 10 316 осіб.

    Крім того, 11 345 українців загинули в результаті зовнішніх причин, серед них:

    • транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1 172 громадян,
    • утоплення – 390,
    • загибель під час пожежі – 671,
    • випадкове отруєння (крім алкоголю) – 766,
    • отруєння алкоголем – 881,
    • самогубства – 2356,
    • умисні вбивства – 537.

    За даними Держстату, за січень-травень інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 2 710 людей, серед них туберкульоз – 1 264, від СНІДу померло 983 українців.

    Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Росії приховують реальну ситуацію із поширенням хвороби. З'ясували, що кількість хворих на Covid-19 в закритому реєстрі МОЗ може бути в 5 разів більшою, ніж в офіційній статистиці.

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    Теги: статистика хвороби рак коронавірус
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    Коронавірус вбиває частіше, ніж рак: від чого помирають українці