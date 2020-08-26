Вчені визначили фактор ускладнень і смерті від коронавірусу



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Вчені визначили фактор ускладнень і смерті від коронавірусу

Результати тестів показали, що ризик смерті у пацієнтів з підвищеним рівнем IL-6 або TNF-α був в два рази вище

Вчені медичного комплексу Маунт-Сінай в Нью-Йорку визначили чинники, за якими можна передбачити тяжкість захворювання Covid-19 і ймовірність виживання.

Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature Medicine.

Дослідники вивчили чотири пептидні молекули, відомі як цитокіни, які циркулюють в крові і зазвичай пов'язані з імунною реакцією на інфекції, і виявили, що дві з них - IL-6 і TNF-α - можуть визначати тяжкість симптомів, ускладнення і ризик смерті.

Вчені спостерігали підвищений рівень цих цитокінів в сироватці крові пацієнтів у важкому стані. Це не залежало від інших основних захворювань пацієнтів і демографічних показників, таких як вік і стать.

Результати тестів показали, що ризик смерті у пацієнтів з підвищеним рівнем IL-6 або TNF-α був в два рази вище навіть з урахуванням інших відомих факторів ризику.

При цьому такі препарати, як противірусний ремдесівір або кортикостероїд дексаметазон, можуть знизити рівень цитокінів і вплинути на успішний результат хвороби.

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В Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799 нових хворих). Одужали – 346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців, померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.