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    Коронавірус за добу підтвердили у 253 медиків

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    Медпрацівники продовжують заражатися коронавірусом. Деякі - по другому колу - Коронавірус за добу підтвердили у 253 медиків
    Медпрацівники продовжують заражатися коронавірусом. Деякі - по другому колу

    За даними Степанова, коронавірус за добу діагностовано у 257 дітей

    За минулу добу в Україні виявили 7959 випадків Covid-19, з них 257 - у дітей та 253 - у медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Було госпіталізовано 1019 людей. Одужало 2513 пацієнтів», - додав Степанов.

    Нагадаємо, в Україні на 8:40 1 листопада зафіксовано вже 395 тисяч випадків коронавірусної хвороби,

    Як повідомлялось, за жовтень у світі Covid-19 виявили у понад 12 млн осіб. Від початку пандемії і до сьогодні у світі зафіксовано понад 46 млн випадків зараження Covid-19. Вилікувались близько 33 млн людей. 1 200 405 пацієнтів померло.

    Як повідомлялось, Австрія з вівторка, 3 листопада, повертається до жорсткого карантину через пандемію коронавірусу.

    До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на тлі збільшення кількості інфікованих Covid-19 оголосив чотиритижневий жорсткий карантин.

    Також влада Греції на місяць запроваджує нічну комендантську годину та закриває ресторани і бари у густонаселених районах країни. 

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    медицина Україна Максим Степанов коронавірус
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