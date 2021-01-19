Коронавірусне хрещення. Московська церква зібрала сотню людей без масок біля Дніпра (фото)

У воду люди йшли неохоче

Митрополит Онуфрій у вівторок на честь Хрещення Господнього освятив воду в Дніпрі. Урочисте освячення відбулося в Оболонському районі Києва, біля Свято-Покровського собору, повідомляє кореспондент «Главкому».

Цьогоріч через пандемію коронавірусу людей біля Дніпра було не багато. А величезний холод стримував українців від занурення в ополонку.

Минулого року зима не була суворою і вода в річках не замерзала до стану товстої криги, тому купатися було не так небезпечно. Сьогодні в столиці приблизно -14°C, а температура води складає -3°C.

Отож кілька сотень людей на березі Дніпра спостерігало за сміливцями, які все-таки наважилися пірнути в крижану водойму. Вода настільки промерзла, що ополонка почала поволі затягуватися льодом. Деяким відчайдухам довелося, навіть, протискатися через крижану кірку.

За процесом освячення уважно спостерігали рятувальники та медичні працівники. Представники ДСНС не дозволяли людям заходити на лід, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

Митрополит Онуфрій провів обряд освячення води та привітав всіх українців зі святом Водохреща.

Звісно, ні про які карантинні обмеження не йшлося. Люди щільно стояли один біля одного, а більшість із них були без захисних масок.

Сьогодні 19 січня, а значить – Водохреще – заключне свято новорічно-різдвяного циклу. Ним завершується цілий ланцюжок святкових традицій і обрядів, що прийшли до нас з глибини віків.

Через суворий локдаун у Києві загальноміського урочистого освячення води у масштабному форматі немає. Але кияни йдуть до водойм, щоб зануритися в ополонку.

Впродовж дня співробітники Головного управління ДСНС у Києві, КП «Плесо» та рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби допомагатимуть людям спускатись до води. У рятувальників завжди напоготові рятувальні жилети та рятувальне коло.

Раніше Православна церква України пояснила, що обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів.

Лікарі зазначають, що тим, хто переніс Сovid-19, не варто пірнати в ополонку.