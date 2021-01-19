Турчинов: купання в ополонках не має жодного стосунку до Хрещення

За словами Турчинова, свідоме хрещення можливе лише після щирого покаяння

На Водохреще багато людей пірнатимуть в ополонку. Не можу заперечувати користі розумного загартування, але це не має жодного відношення до хрещення. Про це написав колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов на своєму сайті.

Турчинов пояснив, що, як вчить Євангеліє, свідоме хрещення можливе лише після щирого покаяння. Хрещення для людини, яка обирає шлях Христа — це не водна процедура, це відмова від гріха, відмова від лукавого, це зміна пріоритетів, мислення і способу життя.

«Приймаючи хрещення, занурюючись у воду, християнин вмирає для гріха і відроджується для нового життя, назавжди відновлюючи втрачений зв‘язок зі своїм Творцем. Справжнє хрещення — це свідомий вибір кожного, це готовність віддати своє життя за віру, за правду, за своїх ближніх», — розповів політик.

Він нагадав, що в у цей день Ісус прийшов до річки Йордан, де пророк Іоанн, якого називали Хреститель, хрестив усіх, хто прагнув спасіння. Упізнавши Христа, Іоанн почав відмовлятися, кажучи, що «… Я повинен хреститись від Тебе…» (Матвія 3:14). Але Ісус наполіг і хрестився разом з іншими, говорячи: «Бо так годиться нам виконати всю правду» (Матвія 3:15).

«Господу не треба було очищуватися від гріхів, бо Він був безгрішний. Навпаки, входячи у воду, Ісус узяв на себе гріхи і бруд усього людства, щоб, піднявши їх на Голгофу, очистити й захистити нас своєю кров‘ю», — додав Турчинов.

Раніше Православна церква України пояснила, що обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів.