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    Турчинов: купання в ополонках не має жодного стосунку до Хрещення

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    19 січня за православним календарем&nbsp;<span id="docs-internal-guid-3ffb9109-7fff-639d-4154-50f19a50a7f5"><span>&ndash;</span></span>&nbsp;Водохреще, Хрещення Господнє або Богоявлення - Турчинов: купання в ополонках не має жодного стосунку до Хрещення
    19 січня за православним календарем  Водохреще, Хрещення Господнє або Богоявлення
    Фото: Главком

    За словами Турчинова, свідоме хрещення можливе лише після щирого покаяння

    На Водохреще багато людей пірнатимуть в ополонку. Не можу заперечувати користі розумного загартування, але це не має жодного відношення до хрещення. Про це написав колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов на своєму сайті. 

    Турчинов пояснив, що, як вчить Євангеліє, свідоме хрещення можливе лише після щирого покаяння. Хрещення для людини, яка обирає шлях Христа — це не водна процедура, це відмова від гріха, відмова від лукавого, це зміна пріоритетів, мислення і способу життя.

    «Приймаючи хрещення, занурюючись у воду, християнин вмирає для гріха і відроджується для нового життя, назавжди відновлюючи втрачений зв‘язок зі своїм Творцем. Справжнє хрещення — це свідомий вибір кожного, це готовність віддати своє життя за віру, за правду, за своїх ближніх», — розповів політик.

    Він нагадав, що в у цей день Ісус прийшов до річки Йордан, де пророк Іоанн, якого називали Хреститель, хрестив усіх, хто прагнув спасіння. Упізнавши Христа, Іоанн почав відмовлятися, кажучи, що «… Я повинен хреститись від Тебе…» (Матвія 3:14). Але Ісус наполіг і хрестився разом з іншими, говорячи: «Бо так годиться нам виконати всю правду» (Матвія 3:15).

    «Господу не треба було очищуватися від гріхів, бо Він був безгрішний. Навпаки, входячи у воду, Ісус узяв на себе гріхи і бруд усього людства, щоб, піднявши їх на Голгофу, очистити й захистити нас своєю кров‘ю», — додав Турчинов.

    Раніше Православна церква України пояснила, що обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів.

    Теги: Олександр Турчинов релігія хрещення
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