Рятувальні пости та пункти обігріву: як проходить купання киян на Водохреще (фото)

Столичні рятувальники слідкують за безпекою містян під час Водохреща

Сьогодні, 19 січня, українці відзначають Водохреще. Цього дня багато людей занурюються у крижану воду.

Через суворий локдаун у Києві загальноміського урочистого освячення води у масштабному форматі немає. Але кияни йдуть до водойм, щоб зануритися в ополонку.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, рятувальники чергують на місцях купання, щоб уникнути надзвичайних подій на воді. Купання людей відбувається під пильним наглядом рятувальників.

Впродовж дня співробітники Головного управління ДСНС у Києві, КП «Плесо» та рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби допомагатимуть людям спускатись до води та дбатимуть про їх безпеку. У рятувальників завжди напоготові рятувальні жилети та рятувальне коло.

Крім того, після купання громадяни мають можливість зігрітися в теплому приміщенні пересувного пункту обігріву та випити гарячого чаю.

Всього у місті Києві функціонує 21 рятувальний пост, на яких знаходиться від Головного управління 80 рятувальників та 10 спеціальних автомобілів, забезпечені усім необхідним для порятунку на воді та убезпечення вірян від переохолодження.

Раніше Православна церква України пояснила, що обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів.

Рятувальники нагадали правила безпечного святкування:

занурюватися (купатися) треба в спеціально обладнаних місцях біля берега під наглядом рятувальників та медичних працівників;

перед купанням необхідно розігріти тіло;

занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку;

не перебувайте в ополонці більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;

якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;

після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і одягніть сухий одяг;

для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або узвару.

19 січня під час святкування Водохреща на станції «Гідропарк» буде відкрито другий вихід.

Дивіться список локацій для пірнання в ополонку на Водохреще в Києві.

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