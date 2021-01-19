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    Чи можна пірнати в ополонку тим, хто переніс Сovid-19? Лікар дав важливу рекомендацію

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    <span>Сьогодні, 19 січня, українці відзначають Водохреще</span> - Чи можна пірнати в ополонку тим, хто переніс Сovid-19? Лікар дав важливу рекомендацію
    Сьогодні, 19 січня, українці відзначають Водохреще
    Фото: Главком

    За словами Жиравецького, загартовування варто починати зі спорту

    Не варто випробувати свою імунну систему пірнанням у крижану воду. Особливо це стосується тих, хто вже переніс коронавірус. Про це написав лікар Тарас Жиравецький на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Не додавайте собі та лікарям зайвої мороки, бо потім будете виглядати, як «експерти по пірнанню та впливом його на імунітет», – написав Жирвецький.

    За словами лікаря, загартовування варто починати не з пірнання на Водохреща, а з руху, спорту, здорового харчування та сну. 

    «Для початку вивчіть назви клітин імунної системи, усі цитокіни та що впливає справді на вашу імунну систему», – підкреслив Жиравецький. 

    Сьогодні, 19 січня, українці відзначають Водохреще. Цього дня багато людей занурюються у крижану воду. Через суворий локдаун у Києві загальноміського урочистого освячення води у масштабному форматі немає. Але кияни йдуть до водойм, щоб зануритися в ополонку.

    Нагадаємо, Юлія Тимошенко закликала українців утриматися від стрибання в ополонку. Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов розповів, що купання в ополонках не має жодного стосунку до Хрещення.

    Православна церква України пояснила, що обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів.

    Теги: здоров'я Свято Водохреща коронавірус
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