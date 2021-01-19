Ісус не стрибав в ополонку, аби очиститися від гріха

Господу не треба було очищуватися від гріхів, бо Він був безгрішний

Не можу заперечувати користі розумного загартування, але це не має жодного відношення до хрещення

Друзі, зі святом Хрещення Господнього!

В цей день Ісус прийшов до річки Йордан, де пророк Іоанн, якого називали Хреститель, до речі, з давньогрецької – βαπτιστής (Баптист), з англійської – Baptist, хрестив всіх, хто прагнув спасіння. Упізнавши Христа, Іоанн почав відмовлятися, кажучи, що «...Я повинен хреститись від Тебе...» (Матвія 3:14). Але Ісус наполіг і хрестився разом з іншими, говорячи: «Бо так годиться нам виконати всю правду» (Матвія 3:15).

Господу не треба було очищуватися від гріхів, бо Він був безгрішний. Навпаки, входячи у воду, Ісус взяв на себе гріхи і бруд усього людства, щоб, піднявши їх на Голгофу, очистити і захистити нас своєю кров‘ю.

Сьогодні багато людей пірнатимуть в ополонку. Не можу заперечувати користі розумного загартування, але це не має жодного відношення до хрещення. Тому що, як вчить Євангеліє, свідоме хрещення можливе лише після щирого покаяння. Хрещення для людини, яка обирає шлях Христа – це не водна процедура, це відмова від гріха, відмова від лукавого, це зміна пріоритетів, мислення і способу життя. Приймаючи хрещення, занурюючись у воду, християнин вмирає для гріха і відроджується для нового життя, назавжди відновлюючи втрачений зв‘язок зі своїм Творцем. Справжнє хрещення – це свідомий вибір кожного, це готовність віддати своє життя за віру, за правду, за своїх ближніх.

Нехай Господь благословить нашу країну і дарує нам прощення, спасіння і справжню Перемогу! Зі святом!

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