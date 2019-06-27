Кошти від легалізації грального бізнесу слід спрямовувати на підтримку спорту – нардеп Палатний



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Потрібно обмежувати доступ до гральних автоматів для широких верств населення, вважає Артур Палатний

Нардеп Артур Палатний навів приклад деяких європейських країн, де законодавчо врегульований гральний бізнес приносить доходи

Депутати нового скликання Верховної Ради повинні легалізувати ринок грального бізнесу в Україні, що дасть можливість щорічно наповнювати державну казну на 4-5 млрд гривень та створювати додаткові робочі місця. Частину з цих коштів необхідно спрямовувати на розвиток сфери фізичної культури та спорту.

Таку думку озвучив народний депутат України, голова парламентського комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний, коментуючи плани президента України Володимира Зеленського скасувати заборону на азартні ігри.

За словами народного депутата, тотальна заборона азартних ігор в Україні призвела до тінізації цього ринку і відсутності прозорого контролю з боку органів влади за цією сферою. Кожного року держбюджет втрачає мільярди гривень потенційних сплачених податків через відсутність чітких правил функціонування грального бізнесу.

«Законодавча заборона грального бізнесу у 2009 році розглядалася як вимушений, але тимчасовий захід, щоби дати можливість виконавчим органам влади більш якісно врегулювати цю сферу діяльності і розробити досконаліше законодавство. На сьогоднішній день маємо невтішний результат – гральний бізнес існує нелегально, не платить податки, а крім того ще виступає додатковим джерелом корупції та організованого криміналітету. Через це держава втрачає серйозні суми податкових надходжень, які б могли наповнювати бюджет країни і спрямовуватися на різні інфраструктурні, спортивні чи просвітницькі проекти», - вважає Палатний.

Політик навів приклад деяких європейських країн, де законодавчо врегульований гральний бізнес приносить доходи, частина з яких використовується на сферу культури і спорту. «Орієнтовний річний обсяг грального бізнесу в Європі складає близько 30 млрд євро. За існуючої системи оподаткування бюджет ЄС щорічно отримує понад 4 мільярди євро. У Франції, Німеччині та Італії на ці гроші будують театри і заклади культури, в США, Канаді та Нідерландах кошти спрямовуються на фінансування спортивних змагань. Вважаю, що в Україні також необхідно законодавчо передбачити фіксований відсоток відрахувань від легалізації грального бізнесу на підтримку фізичної культури і спорту. В умовах зовнішньої агресії ми зобов’язані виховувати сильну і здорову націю», - зазначив Палатний.

При цьому народний депутат наголосив, що потрібно обмежувати доступ до гральних автоматів для широких верств населення і за аналогом деяких європейських країн відкривати казино і гральні заклади тільки в дорогих готелях, аеропортах, спеціальних точках, а вхід у такі заклади тільки за паспортом для ідентифікації особи.

«Протягом двох каденцій роботи у Верховній Раді я бачив більше десяти законопроектів, які різною мірою регулювали ринок азартних ігор, лотерей і казино. Деякі з них були відкликані, деякі зняті через наявну корупційну або лобістську складову, деякі проекти законів пройшли етап реєстрації, але так і не були розглянуті у сесійній залі. У новообраній Раді перспективу матиме лише той законопроект, який буде відображати інтереси і враховувати позиції усіх зацікавлених сторін та учасників ринку», - сказав Палатний.