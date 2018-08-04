Косово і Сербія на ножах: сторони висловили взаємні звинувачення у ескалації напруженості



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3 серпня відбулося засідання Ради безпеки Косова

Президент Косова Хашим Тачі виступив зі зверненням до громадськості з проханням утримуватися від будь-яких провокацій.

Про це передає RTK.

3 серпня відбулося засідання Ради безпеки Косова, на якому розглядалася наявна інформація щодо намірів сербів на півночі Косова оголосити в односторонньому порядку сербську автономію. У свою чергу в Белграді навпаки кажуть, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова.

«Республіка Косово прагне досягти юридично зобов’язуючої історичної угоди на останньому етапі діалогу з нормалізації відносин між Косово та Сербією», – заявив Тачі.

«У ході цієї подорожі, яка необхідна для забезпечення довготривалого миру на західних Балканах, Республіка Косово буде неухильно виконувати зобов’язання з підтримання миру і жодним чином не піде на компроміс з метою повної нормалізації відносин між двома країнами», – додав Тачі.

Він також підтвердив намір сформувати так звані Асоціації сербських муніципалітетів на півночі Косова.

Сербія не визнає незалежності Косова, проголошеної в 2008 році. Президент Сербії Александар Вучич наполягає: будь-яка майбутня угода з Косовом повинна бути результатом компромісу, ймовірно, референдуму.