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    «Кожен провідник носить сокиру»: працівниця «Укрзалізниці» розповіла про умови роботи (відео)

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    Зарплатня у провідників &laquo;Укрзалізниці&raquo; &ndash; 6030 гривень - «Кожен провідник носить сокиру»: працівниця «Укрзалізниці» розповіла про умови роботи (відео)
    Зарплатня у провідників «Укрзалізниці» – 6030 гривень
    Фото: uz.gov.ua

    Провідники скаржаться на складні умови праці.

    На українській залізниці досі використовують дрова для опалювання вагонів і не лише для цього. Тож провідники в українських поїздах змушені завжди носити в сумці сокиру й працюють у важких умовах. Про це в ефірі каналу «Україна 24» розповіла провідниця потяга «Укрзалізниці».

    «В опалювальний сезон обов'язково у кожного провідника в сумці є сокира. Для того, щоб розтопити грубку, поколоти дрова. У неопалювальний сезон так само ходимо з дровами – для того, щоб розтопити титан. Навіть якщо титан електро, він працюватиме тоді, коли потяг їхатиме», – каже жінка.

    За її словами, для провідників немає нормальних побутових умов – ніде привести себе до ладу між рейсами, особливо в літній період.

    «Ставлення до залізничників робітничих професій дуже наплювацьке. Зарплата, звичайно, не відповідає тим умовам праці, які у нас є. На даний час оклад у провідників – 6030 гривень», – розповіла вона.

    Тим часом, у поїзді «Укрзалізниці» сполученням Одеса-Маріуполь з'явився випало вікно. Пасажири вагона опублікували фото, на якому віконна рама стоїть на підлозі в коридорі, а з вулиці дме прохолодний вітерець.

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    Теги: зарплата Укрзалізниця опалювальний сезон потяг
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    «Кожен провідник носить сокиру»: працівниця «Укрзалізниці» розповіла про умови роботи (відео)