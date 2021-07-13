Головні залізничні ворота Києва нарешті отримають нові ескалатори. Їхня вартість шокує

Нинішні ескалатори були встановлені у 2001 році під час реконструкції вокзалу станції Київ-Пасажирський

Висота нових підйомників становитиме 6,5 м, вони будуть встановлені на місці діючих

У вестибюлі Центрального залізничного вокзалу в Києві замість старих ескалаторів буде встановлено два нові сучасні та потужні Heavy Duty. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Переможцем торгів у системі Prozorro на постачання та встановлення ескалаторів стало ТОВ «Міцуї Україна». Компанія за свої послуги отримає майже 13 млн грн, що на 16% менше, ніж планувалося витратити, зазначили в «Укрзалізниці».

Загалом у тендері на закупівлю ескалаторів взяли участь чотири компанії. Пропозиції двох компанії було відхилено через невідповідність умовам тендерної документації.

В. о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик нагадав, що історія з заміною ескалатора на Центральному залізничному вокзалі в Києві тягнеться з 2016 року. «Усі раніше оголошені тендери на їх заміну блокувалися в Антимонопольному комітеті або в судах. Також не було досягнуто консенсусу з виробником у 2019 році, коли ескалатор планувалося придбати в лізинг. Нарешті нам вдалося підписати угоду на заміну ескалаторів, тож не пізніше ніж за 9 місяців центральні залізничні ворота країни отримають нові ескалатори», – розповів він.

Висота нових підйомників становитиме 6,5 м, вони будуть встановлені на місці діючих. Працювати ескалатори мають не менше 20 годин на добу та обслуговувати 7300 відвідувачів вокзалу на годину. Крім звичайних опцій, нові ескалатори матимуть LED-підсвітку, сенсор для зупинки сходового полотна за відсутності пасажирів та пристрої для знезараження поручнів. Також виробник забезпечить технічну підтримку та сервісне обслуговування ескалаторів упродовж 60 місяців.

«Графік постачання та встановлення нових ескалаторів розроблений з урахуванням зручності для пасажирів та мінімізації повної їх зупинки. Так, підйомники буде повністю зупинено лише на один місяць», – резюмував Юрик.

Нагадаємо, що нинішні ескалатори були встановлені у 2001 році під час реконструкції вокзалу станції Київ-Пасажирський та потребують заміни.

ТОВ «Міцуї Україна» є офіційним представником відомих виробників комплектних ліфтів, ескалаторів та траволаторів Hanson Lift (Suzhou) Co., Ltd та Prima Trading (Suzhou) Co.,Ltd, що входять до Prima Group. Ринок зазначених компаній охоплює Європу, Близький Схід, Південно-Східну Азію, Північну Африку та Америку.