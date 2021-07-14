«Укрзалізниця» запустить потяг у зону відчуження ЧАЕС

Усі роботи з ремонту колії були виконані в рекордні строки

ПАТ «Укрзалізниця» завершила реконструкцію колії між станціями Вільча та Янів, що з’єднує зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції з основною залізничною мережею. Наразі тривають підготовчі роботи до запуску першого тестового поїзда. Про це повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

За словами керівника компанії, усі роботи були виконані в рекордні строки.

«У червні ми виграли тендер і підписали угоду з «Енергоатомом» на реконструкцію зазначеної ділянки. Ми розуміли важливість проєкту для країни, тож усі роботи були виконані в рекордні строки – за один місяць. Завдяки зусиллям залізничників уже найближчим часом почне роботу перше централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива», – зазначив Юрик.

Зокрема, у ході реконструкції ділянки було замінено залізничне полотно відповідно до проєкту та реконструйовано колії в обсязі 24,56 км, середнім ремонтом оновлено 4,3 км.

Під час виконання робіт було задіяно 95 залізничників філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» та необхідна колійна техніка.

Зазначається, що усі роботи на ділянці виконувалися відповідно до Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, затверджених наказом МОЗ України.

«Вже найближчим часом туди доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Південно-Української, – що зберігатиметься там упродовж наступних 100 років. Реконструйовану ділянку буде презентовано ЗМІ на наступному тижні», – резюмували в «Укразалізниці».

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