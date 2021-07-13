Начальника залізничного депо в Києві підозрюють у завданні збитків на 2,7 млн грн

У 2019 році у локомотивному депо «Київ-Пасажирський» вирішувалося питання ремонту та технічного обслуговування тягового рухомого складу

Для локомотивного депо «Київ-Пасажирський» придбали запасні частини за значно завищеними цінами.

Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру начальнику локомотивного депо «Київ-Пасажирський» за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у 2019 році у локомотивному депо «Київ-Пасажирський» постало питання ремонту та технічного обслуговування тягового рухомого складу. Загальну вартість робіт оцінили у 15 млн грн.

У цей же час начальник депо, будучи обізнаним про загальну вартість вказаних робіт, а також про процедуру здійснення державних закупівель, діючи в інтересах однієї з приватних фірм, умисно роздробив предмет закупівлі та в подальшому уклав із підприємством низку договорів про придбання запасних частин за значно завищеними цінами.

Внаслідок таких дій ПАТ «Укрзалізниця» заподіяно матеріальну шкоду на суму 2,7 млн грн.

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років.

Як повідомляли раніше, у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу в Києві замість старих ескалаторів буде встановлено два нові сучасні та потужні Heavy Duty.

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