  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Начальника залізничного депо в Києві підозрюють у завданні збитків на 2,7 млн грн

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У 2019 році у локомотивному депо &laquo;Київ-Пасажирський&raquo; вирішувалося питання ремонту та технічного обслуговування тягового рухомого складу - Начальника залізничного депо в Києві підозрюють у завданні збитків на 2,7 млн грн
    У 2019 році у локомотивному депо «Київ-Пасажирський» вирішувалося питання ремонту та технічного обслуговування тягового рухомого складу
    Фото з відкритих джерел

    Для локомотивного депо «Київ-Пасажирський» придбали запасні частини за значно завищеними цінами.

    Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру начальнику локомотивного депо «Київ-Пасажирський» за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами досудового розслідування, у 2019 році у локомотивному депо «Київ-Пасажирський» постало питання ремонту та технічного обслуговування тягового рухомого складу. Загальну вартість робіт оцінили у 15 млн грн.

    У цей же час начальник депо, будучи обізнаним про загальну вартість вказаних робіт, а також про процедуру здійснення державних закупівель, діючи в інтересах однієї з приватних фірм, умисно роздробив предмет закупівлі та в подальшому уклав із підприємством низку договорів про придбання запасних частин за значно завищеними цінами.

    Внаслідок таких дій ПАТ «Укрзалізниця» заподіяно матеріальну шкоду на суму 2,7 млн грн.

    Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

    Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років.

    Як повідомляли раніше, у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу в Києві замість старих ескалаторів буде встановлено два нові сучасні та потужні Heavy Duty.

    Переможцем торгів у системі Prozorro на постачання та встановлення ескалаторів стало ТОВ «Міцуї Україна». Компанія за свої послуги отримає майже 13 млн грн, що на 16% менше, ніж планували витратити, зазначили в «Укрзалізниці».

    Теги: прокуратура Київ кримінал Укрзалізниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Начальника залізничного депо в Києві підозрюють у завданні збитків на 2,7 млн грн