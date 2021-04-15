Секретар РНБО терміново звернувся до журналістів

Ескалація російської агресії. В Україні різко зросла кількість фейків і спроб маніпулювання свідомістю

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов просить журналістів виважено й максимально точно подавати інформацію в період активізації пропагандистської кампанії з боку РФ. Він закликав не піддаватися на провокації й не підігрувати дезінформаційним кампаніям.

«Восьмий рік Україна протистоїть гібридній військовій агресії Росії. І ця війна триває не тільки на передовій, але й на інформаційному фронті, де однією з головних цілей РФ є українські ЗМІ, експерти, представники громадянського суспільства – ті, хто формує позиції і є лідерами думок», – написав Данілов у мережі Facebook.

Він підкреслив, що Кремль діє в чіткій відповідності до канонів роботи російських спецслужб в умовах військової агресії. Усі антиукраїнські наративи сплановані, створюються й керуються з російської території. Наразі широко використовується «чорна» пропаганда, відверті вигадки та брехня, для донесення дезінформації використовуються всі можливі засоби комунікації.

«Увесь цей інформаційний тероризм, інформаційна «пандемія» переслідує єдину мету – вплинути на нашу здатність протистояти російській агресії, створити паралельну інформаційну реальність. Сприяє цьому і «п’ята колона» всередині нашої держави», – додав він.

Секретар РНБО наголосив, що зі спробою ескалації російської гібридної агресії на Сході України в геометричній прогресії зросла кількість фейків і спроб маніпулювання свідомістю людей. «Відповідальне ставлення до достовірності інформації набуває сьогодні першочергового значення, є важливим елементом інформаційної безпеки держави», – звернувся Данілов до журналістів.

Нагадаємо, РФ продовжує стягувати війська до українського кордону. Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія може напасти на Україну з окупованого Криму.

У четвер, 15 квітня 2021 року, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. На порядку денному – детальне обговорення безпекової ситуації на сході країни, а також ситуації в національній економіці.