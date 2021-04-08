На яких каналах української найменше. Нацрада провела дослідження (інфографіка)
12 загальнонаціональних каналів мають 100% української мови
Більшість українських загальнонаціональних каналів дотримуються квоти української мови. Про це повідомила членкиня Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Олена Ніцко.
Для загальнонаціональних телеканалів передбачена квота 75% та більше української мови в етері. Регулятор проводив моніторинг у січні-лютому 2021 року, перевіряв 28 телеканалів.
Результати свідчать про те, що усі мовники транслюють рекламу українською. Також, за словами Олени, усі телеканали транслюють новинні програми державною мовою.
На 100% українською мовлять телеканали «UA: Перший», «UA: Культура», 5 канал, К2, «Еспресо», «Індиго TV», М1, «Рада», Xsport, «Піксель», «ПлюсПлюс» та Zoom.
На понад 90% українською мовлять «Прямий», «Zik» (дані на січень, до відключення каналу – ред.), «Мега», «Україна 24», «2+2», «Новий», «НЛО», «ТЕТ».
А от інші загальнонаціональні канали мають нижчий відсоток: наприклад, «СТБ» – 87%, Ictv – 83%, «1+1» – 86%, «Інтер» – 78%. Найнижчий показник регулятор зафіксував у телеканалу «Україна» – 75%.
За словами Олени Ніцко, регулятор під час моніторингу зафіксував ознаки порушення у мовленні деяких каналів. Вони стосуються відсутності трансляції виключно українською мовою програм, які не є власним продуктом. Адже саме таку вимогу перед мовниками ставить законодавство. Однак в етері яких каналів були зафіксовані такі ознаки порушень членькиня Нацради не сказала.
Ніцко зазначила, що ця інформація опрацьовується регулятором: «Якщо виявиться, що такі порушення справді були, Національна рада призначить цим мовникам перевірки».
У Нацраді раніше визнали, що етери телеканалу «Наш» мають ознаки розпалювання ворожнечі.
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