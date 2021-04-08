На яких каналах української найменше. Нацрада провела дослідження (інфографіка)

12 загальнонаціональних каналів мають 100% української мови

Більшість українських загальнонаціональних каналів дотримуються квоти української мови. Про це повідомила членкиня Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Олена Ніцко.

Для загальнонаціональних телеканалів передбачена квота 75% та більше української мови в етері. Регулятор проводив моніторинг у січні-лютому 2021 року, перевіряв 28 телеканалів.

Результати свідчать про те, що усі мовники транслюють рекламу українською. Також, за словами Олени, усі телеканали транслюють новинні програми державною мовою.

Результати моніторингу Національної ради у січні-лютому

На 100% українською мовлять телеканали «UA: Перший», «UA: Культура», 5 канал, К2, «Еспресо», «Індиго TV», М1, «Рада», Xsport, «Піксель», «ПлюсПлюс» та Zoom.

На понад 90% українською мовлять «Прямий», «Zik» (дані на січень, до відключення каналу – ред.), «Мега», «Україна 24», «2+2», «Новий», «НЛО», «ТЕТ».

А от інші загальнонаціональні канали мають нижчий відсоток: наприклад, «СТБ» – 87%, Ictv – 83%, «1+1» – 86%, «Інтер» – 78%. Найнижчий показник регулятор зафіксував у телеканалу «Україна» – 75%.

За словами Олени Ніцко, регулятор під час моніторингу зафіксував ознаки порушення у мовленні деяких каналів. Вони стосуються відсутності трансляції виключно українською мовою програм, які не є власним продуктом. Адже саме таку вимогу перед мовниками ставить законодавство. Однак в етері яких каналів були зафіксовані такі ознаки порушень членькиня Нацради не сказала.

Ніцко зазначила, що ця інформація опрацьовується регулятором: «Якщо виявиться, що такі порушення справді були, Національна рада призначить цим мовникам перевірки».

У Нацраді раніше визнали, що етери телеканалу «Наш» мають ознаки розпалювання ворожнечі.

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