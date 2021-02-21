У Нацраді з питань телебачення пояснили, чому не зможуть завадити реінкарнації МедведчукТБ

Нацрада також раніше вже зверталася до суду з вимогою анулювати ліцензію для телеканалу «Наш»

Якщо завтра власники трьох каналів, які потрапили під санкції подадуть заявку і у списку засновників не буде Козака, то Нацрада видасть їм ліцензію. Про це зазначив перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль в інтерв’ю «Главкому».

«Ми можемо якось протидіяти: не голосувати за це, бойкотувати засідання Нацради, затягуючи ухвалення рішення, але це все тимчасова історія, бо законних підстав відмовити не маємо. Навіть якщо у засновниках будуть Єгор Бенкендорф, або В’ячеслав Піховшек, або якісь інші всім відомі люди, дотичні до тих каналів або навіть колишньої Партії регіонів. Інша справа, що видача ліцензії це тривалий процес, і вони не можуть це зробити сьогодні на завтра», – розповів Коваль.

Він додав, що в Україні потрібно нове медійне законодавство, яке надасть Нацраді більше повноважень. До того ж, треба до переліку можливих терористичних або антидержавних загроз ставити не тільки зброю фізичну, а й зброю інформаційну вже сьогодні.

«Все, що ми можемо зараз закинути порушникам, це розпалювання ворожнечі, заклики до повалення державного устрою, заклики до розв'язання агресивної війни. Є декілька моральних аспектів, за які можемо карати, вони пов’язані з дітьми, підлітками. І це все», – наголосив заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Валентин Коваль зазначив, що Нацрада раніше вже зверталася до суду з вимогою анулювати ліцензію для телеканалу «Наш». Але його власник зареєстрував нову юридичну особу «Наш 365», ця компанія без проблем отримала нову ліцензію.

Зазначимо, на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання. Наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

Нагадаємо, лідер партії «Національний Корпус» Андрій Білецький виступив з вимогою заборони ОПЗЖ та ухвалення закону про колаборантів, а також остаточного закриття прокремлівських телеканалів.