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    Думки вголос

    Україна – країна звірів. Що з'ясується, якщо ввімкнути вітчизняне телебачення

    • Микола Підвезяний

      Головний редактор «Главкома»

    •  glavcom.ua
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    Чому ведучі українського телеканалу переконують нас у тому, що ми&nbsp;&ndash; звірі? - Україна – країна звірів. Що з'ясується, якщо ввімкнути вітчизняне телебачення
    Чому ведучі українського телеканалу переконують нас у тому, що ми – звірі?

    «Ксенофобія, нетерпимість, ненависть, нетолерантність, насильство, це – реалії, в яких живе сучасна Україна... Це державна політика! Це з дитинства!»

    Вмикаю вдруге за рік інформаційний телеканал. Цього разу канал на три букви і со звездой.

    Там висвітлюють події Дня пам'яті жертв Голокосту.

    Перші ж слова ведучих: «На проспекті ПоБЕДИ президент висловив свої слова...»   і т.п.  і т.д. так же грамотно.

    Далі глибокі висновки:         

    «Ксенофобія, нетерпимість, ненависть, нетолерантність, насильство, це – реалії, в яких живе сучасна Україна... Це державна політика! Це з дитинства! Ненависть до людей, які відрізняються. Чому це живе у нашому суспільстві, чому українці цього не обійшли? Послідовники фашистів нині ходять вулицями...», – чеканять по черзі ведучі.

    Звідки, ви, дівчатка і хлопчики, що у вас така біда вже з дитинства?

    Поясніть: чому всі мені знайомі євреї кажуть, що Україна дуже толерантна, і чому ведучі українського телеканалу переконують нас у тому, що ми – звірі?

    «Це трагедія», – підсумовує ведуча.

    І я з нею вперше згоден...

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    Джерело: блог Миколи Підвезяного

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗМІ телебачення пропаганда українці ксенофобія
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