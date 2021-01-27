Україна – країна звірів. Що з'ясується, якщо ввімкнути вітчизняне телебачення
«Ксенофобія, нетерпимість, ненависть, нетолерантність, насильство, це – реалії, в яких живе сучасна Україна... Це державна політика! Це з дитинства!»
Вмикаю вдруге за рік інформаційний телеканал. Цього разу канал на три букви і со звездой.
Там висвітлюють події Дня пам'яті жертв Голокосту.
Перші ж слова ведучих: «На проспекті ПоБЕДИ президент висловив свої слова...» і т.п. і т.д. так же грамотно.
Далі глибокі висновки:
«Ксенофобія, нетерпимість, ненависть, нетолерантність, насильство, це – реалії, в яких живе сучасна Україна... Це державна політика! Це з дитинства! Ненависть до людей, які відрізняються. Чому це живе у нашому суспільстві, чому українці цього не обійшли? Послідовники фашистів нині ходять вулицями...», – чеканять по черзі ведучі.
Звідки, ви, дівчатка і хлопчики, що у вас така біда вже з дитинства?
Поясніть: чому всі мені знайомі євреї кажуть, що Україна дуже толерантна, і чому ведучі українського телеканалу переконують нас у тому, що ми – звірі?
«Це трагедія», – підсумовує ведуча.
І я з нею вперше згоден...
Джерело: блог Миколи Підвезяного