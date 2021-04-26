Країни Вишеградської четвірки висловили підтримку Чехії і засудили дії РФ

Польща, Угорщина та Словаччина висловили повну солідарність зі своїм партнером та сусідом – Чехією

Країни «Вишеградської четвірки» у спільній декларації висловили підтримку Чехії та засудили дії Російської Федерації на тлі дипломатичної війни між Прагою і Кремлем. Текст заяви розмістило МЗС Польщі після термінового засідання Вишеградської групи з ініціативи прем’єра Польщі, що відбулось у форматі відеоконференції.

«Ми, прем’єр-міністри Польщі, Угорщини та Словаччини, висловлюємо повну солідарність з нашим близьким партнером та сусідом – Чехією, у зв’язку з причетністю оперативників російської розвідки до вибуху на військових складах у Врбетіце у 2014 році. Ми засуджуємо цей ще один негідний акт агресії та порушення міжнародного права Російською Федерацією на території Європи», – заявили міністри.

Вони також засудили як непропорційну відповідь Росії на вислання Чехією 18 співробітників посольства РФ у Празі як агентів розвідки, зазначаючи, що рішення Чехії повністю справедливе, та запропонували Чехії свою дипломатичну та консульську підтримку.

«Разом із прем’єр-міністром Чехії ми рішуче засуджуємо незаконні насильницькі дії, вчинені оперативниками російської розвідки. Ми не дозволимо, щоб ці дії розділили Європу. Країни Вишеградської групи налаштовані разом з іншими країнами-членами ЄС вжити заходів для посилення нашої стійкості», – підсумовується у заяві.

Нагадаємо, раніше сьогодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання глав урядів Вишеградської четвірки через поведінку Росії.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Вишеградська група (Вишеградська четвірка) – угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. З'явилась унаслідок зустрічі президентів Польщі Леха Валенси і Чехословаччини Вацлава Гавела та прем'єра Угорщини Йожефа Антала 15 лютого 1991 року в угорському місті Вишеград, після ухвалення Вишеградської декларації. Головною метою була названа інтеграція до євроатлантичних структур.