РФ після «навчань» залишила у Чорному морі два кораблі Північного флоту

Кораблі на навчаннях минулого тижня відпрацьовували завдання спільно з військами Південного військового округу Росії

Два великі десантні кораблі Північного флоту «Олександр Отраковський» і «Кондопога» наразі залишаються в Чорному морі після "великих навчань" біля окупованого Криму, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на своїх військових.

«Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря відповідно до планів далекого походу», - повідомила пресслужба Північного флоту РФ.

Там також уточнили, що в навчаннях в Криму минулого тижня екіпажі «Олександра Отраковського» і «Кондопоги» відпрацьовували навчальні завдання спільно з військами Південного військового округу Росії.

Зазначимо, що сьогодні пресслужба Міноборони РФ повідомила, що понад 50 літаків і вертольотів об'єднання ВПС та ППО ПВО і морської авіації ЧФ РФ повернулись на аеродроми постійного базування.

Російські військові розпочали в окупованому українському Криму позапланові військові навчання 22 квітня. У той же день Росія завершила «раптову перевірку» і відводить частину військ від українських кордонів.

Додамо, що Росія до жовтня заборонила рух суден поблизу анексованого Криму.

Тим часом Зеленський доручив Єрмаку організувати зустріч з Путіним.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».

Путін відреагував на пропозицію президента України зустрітися на Донбасі. Він порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.

Керівник української делегації на мінських переговорах Леонід Кравчук вважає, що президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін мають зустрічатися на території нейтральної держави.