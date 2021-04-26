Росія оголосила persona non grata ще одного українського дипломата

Українському дипломату запропонували покинути територію Росії до кінця дня 30 квітня

Російська Федерація оголосила persona non grata ще одного співробітника посольства України в Москві. Про це йдеться у заяві російського Міністерства закордонних справ.

«У звʼязку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня оголосила persona non grata співробітника посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, «persona non grata» оголошений співробітник посольства України в Росії», – йдеться у заяві.

Дипломат має залишити Росію до кінця дня 30 квітня. У МЗС додали, що попередили українську сторону про те, що в разі «ворожих дій проти співробітників російських дипломатичних і консульських представництв» будуть вчинятися додаткові заходи стосовно персоналу українських посольства і консульств в Росії. В МЗС Росії не розкривають ім'я дипломата. Додамо, що 21 квітня два українських дипломати вже залишили Росію – Олександр Сосонюк та Євген Черніков.

Як повідомляв «Главком» раніше, 16 квітня співробітники ФСБ Росії затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України за нібито отримання інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ. У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Згодом зʼявилося відео брутального затримання дипломата. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його. «Наш дипломат не мав ніякого відношення до тих дій, які йому інкримінують російські правоохоронці», – сказав він.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін вважає, що Росія вдалася до шантажу України через рішення вислати російського дипломата з Києва – хоче оголосити персоною нон грата співробітника українського посольства.