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    Москва помстилась Риму: Росія висилає італійського дипломата

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    Італійському дипломату наказано покинути територію РФ протягом 24 годин - Москва помстилась Риму: Росія висилає італійського дипломата
    Італійському дипломату наказано покинути територію РФ протягом 24 годин
    Фото з відкритих джерел

    У МЗС Італії вважають вислання свого співробітника безпідставним і несправедливим

    МЗС Росії оголосив персоною нон грата співробітника посольства Італії в Москві. Про це йдеться в заяві відомства від 26 квітня.

    «26 квітня посол Італії в Москві Паскуале Терраччано був запрошений до МЗС Росії, де йому була вручена нота міністерства про оголошення persona non grata помічника аташе з питань оборони, військово-морського аташе при посольстві Італійської Республіки в Російській Федерації Пачифічи в якості відповіді на недружні і нічим не обгрунтовані дії італійської влади щодо військового аташату при посольстві Росії в Римі», – йдеться в повідомленні.

    Італійському дипломату наказано покинути територію РФ протягом 24 годин.

    У МЗС Італії вважають вислання свого співробітника безпідставним і несправедливим.

    Нагадаємо, 31 березня в Італії у справі про шпигунство затримали двох військових - російського та італійського. У зв'язку з цим з країни були вислані два представники Росії – військово-повітряний та військово-морський аташе Олексій Немудров і його підлеглий Дмитро Остроухов.

    Додамо, що наразі у столицях країн ЄС тривають переговори щодо подальшого вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чеською Республікою.

    У відносинах Росії та Чехії виникла серйозна дипломатична криза: чеська влада підозрює ГРУ РФ у причетності до вибухів на складах боєприпасів у 2014 році ‒ в розшук оголосили Руслана Боширова й Олександра Петрова. У зв’язку з цим Чехія вирішила вислати з країни 18 російських дипломатів, яких вважає співробітниками спецслужб.

    Посольство РФ в Республіці Білорусь по-хамськи відреагувало на інформацію щодо висилки російських дипломатів із Латвії, Литви та Естонії.

    Як повідомлялося. 22 квітня, Литва готова вислати російських дипломатів слідом за Чехією.

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    Теги: МЗС ЄС Росія дипломатія шпигун Італія дипломатичний конфлікт посол посольство скандал
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