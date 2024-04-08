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Крашанки і писанки: чим відрізняються великодні яйця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Крашанки і писанки: чим відрізняються великодні яйця
фото з відкритих джерел

Освячувати можна як писанки так і крашанки. Церква дозволяє класти у великодній кошик обидва види святкових яєць

Писанки та крашанки, поряд із паскою є  важливими атрибутами Великодня. Сьогодні люди часто плутають ці поняття, тож музей Івана Гончара, який зберігає та поширює українську традиційну культуру, запропонував пригадати, в чому різниця між цими традиційними великодніми атрибутами. 

Писанка

Писанки не вживають у їжу, вони слугують своєрідним оберегом оселі
Писанки не вживають у їжу, вони слугують своєрідним оберегом оселі
фото з відкритих джерел

Українська писанка входить до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Цьому мистецтву багато сотень років, а орнаменти, які для яєць використовують, мають дохристиянське походження.

Головна відмінність у тому, що писанку роблять на сирому яйці. Інколи для навчальних цілей її видувають і вчать розпису на порожній шкаралупі. Писанки не вживають у їжу. Їх кладуть біля образів, де вони слугують своєрідним оберегом оселі.

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Розписують писанки бджолиним воском, наносячи його за допомогою писачка. Забарвлюють таке великоднє яйце природними фарбниками і використовують по 2-4 кольори.

Писанка вважається символічним великоднім подарунком. Розписані яйця вручають близьким з побажаннями здоров’я, сімейного щастя, достатку, а також для захисту дому від всіляких негараздів.

Крашанка

Пофарбовані крашанки кладуть на великодній стіл і вживають у їжу
Пофарбовані крашанки кладуть на великодній стіл і вживають у їжу
Фото з відритих джерел

Крашанки відрізняються від писанок відсутністю нанесених орнаментів. Ці яйця варять у натуральних барвниках, надаючи всій поверхні шкаралупі якогось одного кольору. Часом до такого яйця прикріпляють траву, квіти чи листя, щоби отримати на його поверхні красиві відбитки.

Пофарбовані таким чином яйця кладуть на великодній стіл і вживають у їжу, щоби розговітись після посту. Ними також стукаються одне об одне під час великодніх свят, граючи в набитки. Чиє яйце витримає удар, той вважається особливо благословенним. Існують також інші ігри з використанням крашанок.

Кілька цікавих фактів про великодні писанки та крашанки

Освячувати можна як писанки так і крашанки. Церква дозволяє класти у великодній кошик обидва види святкових яєць.

За традицією крашанки готують у Великодню суботу. Вважається, якщо наробити їх у п’ятницю, вони швидко зіпсуються. А зварені у суботу яйця будуть добре зберігатись протягом усіх свят.

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Натомість писанки можна виготовляти впродовж всього Великого посту. Особливо багато уваги цьому мистецтву приділяли у Страсний тиждень. Головним для писанкарства днем вважається Чистий четвер.

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Кількість виготовлених родиною писанок могла варіюватись від 12 до 60. Все залежало від того, скількох родичів планувалось провідати на свята. Крашанок робили стільки ж, скільки і писанок.

Нагадаємо, зараз триває Великий піст, який для православних розпочався 18 березня. У цей час віряни відмовляються від м’ясної та молочної їжі, а також від розваг, веселощів та святкувань. Як правильно дотримуватися Великого посту читайте у матеріалі «Главкома».

До слова, Вселенський Патріарх Варфоломій закликав християн східного і західного обряду до спільної дати святкування Великодня. Про це повідомляє Catolic Curture. 

Патріарх висловив сподівання, що домовленість про спільну дату може бути досягнута вже наступного року. «Молимо Господа Слави, щоб прийдешнє святкування Пасхи наступного року не було просто випадковим збігом, а стало початком єдиної дати її святкування як для східного, так і для західного християнства», – сказав він.

Зазначається, що в 2025 році виповнюється 1700 років Нікейського собору - першого вселенського собору, який сформулював, зокрема, правила визначення дати Пасхи. Багато років тому Варфоломій вже називав домовленість про спільну дату Великодня важливою темою для підготовки до ювілею.

Теги: церква свята музей Великдень 2024 квіти

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