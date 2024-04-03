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Патріарх Варфоломій закликав до спільної дати святкування Великодня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Патріарх Варфоломій закликав до спільної дати святкування Великодня
Патріарх висловив сподівання, що домовленість про спільну дату може бути досягнута вже наступного року.
фото University of Notre Dame

Великдень цього року припав на 31 березня за григоріанським календарем, а за юліанським – на 5 травня

Вселенський Патріарх Варфоломій закликав християн східного і західного обряду до спільної дати святкування Великодня.
Про це повідомляє Catolic Curture.  

Патріарх висловив сподівання, що домовленість про спільну дату може бути досягнута вже наступного року. «Молимо Господа Слави, щоб прийдешнє святкування Пасхи наступного року не було просто випадковим збігом, а стало початком єдиної дати її святкування як для східного, так і для західного християнства», – сказав він.

Зазначається, що в 2025 році виповнюється 1700 років Нікейського собору - першого вселенського собору, який сформулював, зокрема, правила визначення дати Пасхи. Багато років тому Варфоломій вже називав домовленість про спільну дату Великодня важливою темою для підготовки до ювілею.

«Ми налаштовані оптимістично, оскільки є добра воля і бажання з обох сторін. Бо, справді, святкувати окремо унікальну подію єдиного Воскресіння Єдиного Господа – це скандал», – заявив він.

Великдень цього року припав на 31 березня за григоріанським календарем, а за юліанським - на 5 травня. У наступному, 2025  році святкування за обома календарями випадає на 20 квітня.

Як відомо, православний та католицький світи мають різні пасхалії, тож новий календар не вплине на святкування Великодня.

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Перехід на новоюліанський календар не вплине на дату святкування Великодня. Про це заявив митрополит Київський і всієї Русі Епіфаній на брифінгу за результатами Помісного собору ПЦУ.

«Цей календар не стосується пасхалії, тому що у православних і католиків вона різна. І є відповідна комісія, створена від православних і католиків, яка розглядає це питання тривалий час, щоби спільно святкувати Великдень. Але ми дотримуємося тієї пасхалії, яка є у помісних православних церквах», – пояснив митрополит.

Митрополит Епіфаній підкреслив, що подібні рішення можуть ухвалити «лише на рівні православних і католиків».Митрополит зазначив, що впровадженням новоюліанського календаря ПЦУ узгодила календар свят із державою, тож церква святкуватиме Покрову 1 жовтня та Різдво 25 грудня. Інші свята, за його словами, надалі будуть поступово адаптовуватися й переноситися.

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Нагадаємо, що ПЦУ остаточно переходить на новоюліанський календар. При цьому парафії та монастирі ПЦУ, за бажанням (що має бути офіційно оформлено на парафіяльних зборах – протоколом), можуть продовжувати залишатися на старому календарі. Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати.

Теги: скандал Великдень 2024 Вселенський патріарх Варфоломій правила

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