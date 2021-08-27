Кремль позбавляється Поклонської: прокурорку-зрадницю відправлять працювати на острів посеред океану

Російські ЗМІ оприлюднили інформацію про нову посаду для пособниці окупантів

Колишню «прокурорку» окупованого Криму, депутатку Держдуми РФ Наталію Поклонську можуть призначити амбасадоркою Росії в африканській країні Кабо-Верде. Про це з посиланням на власні джерела в Держдумі повідомило російське агентство «РБК».

Співрозмовники агентства розповіли, що документи на Поклонську, яка в Держдумі обіймає посаду заступника голови комітету з міжнародних справ, уже готові і схвалити її кандидатуру можуть «найближчим часом».

ЗМІ підкреслює, що через «не цілком системну поведінку й екстравагантні заяви» Поклонської її не хочуть бачити в наступному складі Держдуми ні Кремль, ні керівна партія «Єдина Росія», ні окупаційна влада Криму, звідки її обирали до парламенту РФ. Працювати дипломатом нібито побажала сама Поклонська.

У Кабо-Верде, населення якої становить приблизно 560 тисяч осіб, послом Росії працює 68-річний Володимир Соколенко.

Вибори в Держдуму РФ призначено на осінь 2021 року.

Нагадаємо, у травні Поклонська заявила, що змінює професію. Поклонська тоді заявила, що скоро на новій роботі знову одягне кітель, але не уточнила – який саме.

Як відомо, до окупації Наталія Поклонська, відома, як «Няша – прокурор Наташа», працювала в прокуратурі АР Крим на посаді старшого прокурора Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів від органів внутрішніх справ Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України.

Після окупації Росією Криму перейшла на бік РФ. Окупанти зробили її «прокурором Республіки Крим», кого вона із себе і вдавала з 2 травня 2014 до 6 жовтня 2016 року. Потім стала депутаткою Державної думи РФ VII скликання, заступницею голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ з 18 вересня 2016 року. Член путінської фракції «Єдина Росія».

19 березня 2021 року РНБО України запровадила санкції проти колишніх високопосадовців та правоохоронців-зрадників, серед яких фігурує і Наталія Поклонська.

До слова, нещодавно в окупованому Севастополі замість «Ополченочки» показали фільм про героїв АТО. Експрокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська знялася у фільмі «Ополченочка» в ролі самої себе.



