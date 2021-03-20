Наталія Поклонська звернулася до Зеленського через накладені на неї санкції

Екс-прокурорка захопленого Росією Криму заявила, що втратила через обмеження лише 20 тисяч гривень

Колишня «прокурорка» захопленого Росією Криму, депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська відреагувала на українські санкції, які вводять, в тому числі, і проти неї. Вона звернулася до Президента України у своєму Telegram-каналі.

«От уже не думала, що моя прокурорська зарплата може врятувати Україну і запевнити західних партнерів в дієвості та рішучості президента Зеленського. Однак раджу нікому не розкривати деталей грізного рішення РНБО України про накладення персональних економічних санкцій. Інакше засміють. Моя незаконно арештована зарплатна картка «Райффайзен банк Аваль», на якій близько 20 000 гривень, – це «суттєвий удар» по моєму фінансовому стану і вклад в економіку України», – написала Поклонська.

Також вона звернулася до українців та заявила, що всі ці санкції керівництва спрямовані проти них.

«Крім того, в цьому списку не ті прізвища. Там повинні бути справжні зрадники і руйнівники України: Тягнибок, Турчинов, Яценюк, Парубій, Білецький, Махніцький та багато інших.

Шановний Володимир Зеленський, подумайте про це, адже толку було б більше, та й перед країною чесніше. Саме там активів і майна стільки, що ... рахувати – не перерахувати ...», – ідеться у дописі.

Напередодні Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про новий пакет санкцій проти колишніх високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції вводяться, зокрема, проти президента-втікача Віктора Януковича, екс-прем'єра Миколи Азарова. У списку є і Поклонська.

Також Верховний суд відмовився скасувати санкції проти каналів Козака.