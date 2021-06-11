Україна завершила розслідування держзради Аксьонова, Константинова та Поклонської

Слідство встановило, що високопосадовці окупаційної адміністрації РФ упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію. Її метою було насильницьке повалення конституційного ладу та зміна меж території України. Підозрювані сприяли окупації півострова.

Йдеться про:

ексдепутата Верховної Ради АР Крим, надалі так званого голову Ради Міністрів Республіки Крим Сергія Аксьонова ;

; ексголову Верховної Ради АР Крим, надалі так званого голову Державної Ради Республіки Крим Володимира Константинова ;

; колишню прокурорку Генеральної прокуратури України, надалі так звану прокурорку Республіки Крим Наталію Поклонську ;

; Севастопольського міського голову Дойникова Юрія ;

; ексначальника відділу карного розшуку Сімферопольського міськуправління ГУ МВС України в АР Крим, надалі так званого міністра внутрішніх справ Республіки Крим Сергія Абісова;

начальника штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, надалі так званого начальника Прикордонної служби Республіки Крим Віктора Мельниченка ;

; колишнього депутата Верховної Ради АР Крим, надалі так званого першого заступника голови Ради Міністрів Республіки Крим Рустама Темиргалієва;

колишнього начальника управління СБУ у Севастополі, надалі так званого начальника ФСБ по Республіці Крим Петра Зиму.

Їхні дії кваліфікували як такі, що були спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державної зради та створення злочинної організації. Ексчиновників Криму підозрюють одразу за 6 стаття Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255).

Матеріали справи відкрили для ознайомлення стороні захисту, а після цього їх скерують до суду.

Додамо, що днями посли ЄС продовжили заборону на інвестування в Крим.

Нагадаємо, у 2020 році Рада ЄС прийняла рішення продовжити санкції щодо РФ до 23 червня 2021 року. Крім того, шість європейських країн підтримали рішення Європейського Союзу про продовження санкцій проти Росії через анексію Криму. Йдеться про країни-кандидатів на вступ до Євросоюзу Чорногорії та Албанії, членів Європейської зони вільної торгівлі Норвегії та Ісландії, а також про Україну та Грузію.

Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і поставку технологій.

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