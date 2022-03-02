Кремль вперше визнав масові втрати військових в Україні

Міністерство оборони Російської Федерації вперше повідомило про значні втрати з боку російської армії від початку війни в Україні.

Міноборони країни-окупанту дає цифри про втрати російського війська:

Насправді ж, цифри у рази більші. Тому російська влада починає визнавати загибель своїх солдатів.

Станом на сьомий день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Вказано, що дані уточнюються, тому що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Отже сумарні орієнтовні втрати противника станом на ранок 2 березня з 24.02 по 02.03 склали: