Кремль вперше визнав масові втрати військових в Україні
За даними Мінооборони РФ втрати значно менші, ніж насправді
Міністерство оборони Російської Федерації вперше повідомило про значні втрати з боку російської армії від початку війни в Україні.
Міноборони країни-окупанту дає цифри про втрати російського війська:
- 498 загинуло;
- 1597 поранено.
Станом на сьомий день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Вказано, що дані уточнюються, тому що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Отже сумарні орієнтовні втрати противника станом на ранок 2 березня з 24.02 по 02.03 склали:
- особового складу – 5840 осіб
- літаків – 30 од,
- гелікоптерів – 31 од,
- танків ‒ до 211,
- бойових броньованих машин ‒ 862,
- артилерійських систем – 85,
- засоби ППО – 9,
- РСЗВ – 40,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки – 355.
Нагадаємо, газети північних міст Свердловської області країни-агресорки сьогодні вийшли з обкладинками проти війни в Україні.
Також, цілі загони спецпризначенців із Сибіру загинули в Україні. І от коли в російські ЗМІ просочилася шокуюча інформація, місцеві жителі почали стукати в усі двері, а ЗМІ відважилися на такий крок.
До слова, уперше за сім днів повномасштабної війни українські підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку.