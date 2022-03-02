З Румунії у Вінницю привезли тонну медикаментів (фото)

«Українці згуртовані. І гуртують весь світ»

Громада Сучави запевнила, що це лише перша партія допомоги

Сьогодні, 2 березня, до Вінниці з румунського міста Сучави прибула тонна медикаментів. Фуру вже розвантажують волонтери та сортують за потребами закладів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

«Люди зорганізувалися на базі місцевої клініки Clinica Veterinară Scooby Vet Suceava з ініціативи Gabriel Gaspar. Зібрали знеболюючі, антибіотики та інші фармацевтичні препарати першої необхідності. Формувати вантаж медикам допомагали і місцеві мешканці. Це тільки перша партія допомоги, запевняє громада Сучави», – розповів Моргунов.

Очільник Вінниці наголосив, що із пропозицією допомогти звертаються чимало міст з Італії, США, Іспанії, Португалії, Молдови, Німеччини, Нової Зеландії. Підтримують пожертвами на рахунки благодійного фонду «Подільська громада» та збирають потрібні ліки за переліком.

«Українці згуртовані. І гуртують весь світ», – йдеться у повідомленні очільника міста.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 березня, у Вінниці поліція затримала переселенку з Донецька, яка в центрі міста здійснювала пропагандистську роботу, агітуючи за окупантів.