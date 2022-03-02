  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Російські полонені офіцери дали пресконференцію у Києві (відео)

    Офіцери визнали, що виконували роль карателів - Російські полонені офіцери дали пресконференцію у Києві (відео)
    Офіцери визнали, що виконували роль карателів
    скріншот з відео

    Російські війська після взяття Києва отримали наказ придушувати протести мирних жителів аж до розстрілів

    Троє полонених офіцерів МВС Росії визнали, що виконували злочини в Україні. Про це вони заявили на прессконференції у столиці України. За їхніми словами, злочинний наказ їм дало командування, а воно отримало його від президента РФ Путіна.

    Усі три окупанти прибули в Україну з Кемеровської області:

    • Астахов Дмитро Михайлович (30.09.1974), підполковник, загін швидкого реагування, старший операційний,
    • Спірідонов Євген Вікторович (11.09.1985), інструктор ОМОН з Новокузнецька,
    • Плотніков Євген Віталійович (11.08.1994), старший сірчаний поліцейський ОМОН.

    «Ми повинні були захопити столицю України. Після захоплення ми нібито мали придушити протести з боку мирних жителів України аж до арештів та розстрілів», - кажуть офіцери. При цьому вони запевняють, що не вірили, що цей злочинний наказ буде повністю втілений.

    «Нам просто сказали «по машинах» та вперед», - бідкаються окупанти.

    Один із офіцерів визнав, що він є фанатом боксерів Усика та Ломаченка. І коли він побачив їхній заклик до Росії припинити наступ, він почав розуміти, що, напевно, щось росіяни не розуміють.

    «Росія не буде тут переможцем за будь-якого розкладу. Ми завоюємо територію, але цих людей ми не завоюємо. Я вас дуже прошу: зупиніться!», - палко закликав полонений своїх співвітчизників.

    Нагадаємо, спецслужба опублікувала відео з допитом полоненого російського військового. У повідомленні зазначають, що президент Росії Володимир Путін планував захопити Україну за три дні. Про це йдеться у відеосюжеті, який оприлюднила пресслужба Служби безпеки України.

    Теги: окупанти війна Путін полон наказ військові #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські полонені офіцери дали пресконференцію у Києві (відео)