Російські полонені офіцери дали пресконференцію у Києві (відео)

Російські війська після взяття Києва отримали наказ придушувати протести мирних жителів аж до розстрілів

Троє полонених офіцерів МВС Росії визнали, що виконували злочини в Україні. Про це вони заявили на прессконференції у столиці України. За їхніми словами, злочинний наказ їм дало командування, а воно отримало його від президента РФ Путіна.

Усі три окупанти прибули в Україну з Кемеровської області:

Астахов Дмитро Михайлович (30.09.1974), підполковник, загін швидкого реагування, старший операційний,

Спірідонов Євген Вікторович (11.09.1985), інструктор ОМОН з Новокузнецька,

Плотніков Євген Віталійович (11.08.1994), старший сірчаний поліцейський ОМОН.

«Ми повинні були захопити столицю України. Після захоплення ми нібито мали придушити протести з боку мирних жителів України аж до арештів та розстрілів», - кажуть офіцери. При цьому вони запевняють, що не вірили, що цей злочинний наказ буде повністю втілений.

«Нам просто сказали «по машинах» та вперед», - бідкаються окупанти.

Один із офіцерів визнав, що він є фанатом боксерів Усика та Ломаченка. І коли він побачив їхній заклик до Росії припинити наступ, він почав розуміти, що, напевно, щось росіяни не розуміють.

«Росія не буде тут переможцем за будь-якого розкладу. Ми завоюємо територію, але цих людей ми не завоюємо. Я вас дуже прошу: зупиніться!», - палко закликав полонений своїх співвітчизників.

Нагадаємо, спецслужба опублікувала відео з допитом полоненого російського військового. У повідомленні зазначають, що президент Росії Володимир Путін планував захопити Україну за три дні. Про це йдеться у відеосюжеті, який оприлюднила пресслужба Служби безпеки України.