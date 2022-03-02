Сім днів війни: українські військові перейшли у наступ

Українська армія укріплюється на околицях Горлівки та планує розвивати наступ

Вперше за сім днів повномасштабної війни українські підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. Про це повідомив радник керівника Офіс президента Олексій Арестович.

Він розповів, що окупантам не вдається наступ на Київ з північно-західної сторони.

На Чернігівському та Сумському напрямках просування ворога зупинено, його добивають наші партизани та військові.

У Харкові противник завдає удари по місту тяжкими реактивними системами залпового вогню. Мета окупантів нині — психологічно зламати Харків.

В зоні ООС одна з бригад атакувала російські сили у Горлівці (яка останні 8 років була під окупацією) і зараз там закріплюється. Ймовірно, Україна буде розвивати наступ.

«Зона ООС. Там приємні новини. Більша частина наших підрозділів утримує свої позиції, а одна з наших бригад навіть просунулася на околиці Горлівки. Зараз вони там укріплюються і можливо будуть розвивати наступ. Вперше за сім днів війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. Я думаю, що це не останній наступ, не останній контрнаступ. Скоро настане час, коли ми будемо звільняти нашу землю, а не лише її захищати», – зазначив він.

ЗСУ 1 березня у Харкові пішли у контратаку і зустрічних боях розгромили 200-у бригаду противника – елітний підрозділ ЗС РФ.

У Маріуполі наразі спокійно, але можливі спроби противника атакувати передмістя.

У Херсоні продовжуються вуличні бої. Попри численні спроби інформаційної війни та повідомлень про те, нібито Херсон впав – це не правда. ЗСУ продовжують спротив і в місті та навколо міста.

Окупаційні сили зробили спробу просунутися у бік Миколаєва, але у районі Баштанівки він отримав нищівний повітряний удар і втратив багато людей і матеріальних запасів.

Величезну колону противника знищено сьогодні поблизу Кривого Рогу.

В Енергодарі, Запорізька АЕС, окупантів зупинили на вході у місто, Україна попереджає про небезпеку бойових дій біля ядерних об'єктів.

За словами Арестовича, окупанти масово кидають зброю та техніку, здають в полон, або тікають.

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