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    Події в Україні

    Сім днів війни: українські військові перейшли у наступ

    Збройні сили захищають Україну від російських загарбників&nbsp; - Сім днів війни: українські військові перейшли у наступ
    Збройні сили захищають Україну від російських загарбників 
    фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    Українська армія укріплюється на околицях Горлівки та планує розвивати наступ

    Вперше за сім днів повномасштабної війни українські підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. Про це повідомив радник керівника Офіс президента Олексій Арестович.

    Він розповів, що окупантам не вдається наступ на Київ з північно-західної сторони.

    На Чернігівському та Сумському напрямках просування ворога зупинено, його добивають наші партизани та військові.

    У Харкові противник завдає удари по місту тяжкими реактивними системами залпового вогню. Мета окупантів нині — психологічно зламати Харків.

    В зоні ООС одна з бригад атакувала російські сили у Горлівці (яка останні 8 років була під окупацією) і зараз там закріплюється. Ймовірно, Україна буде розвивати наступ.

    «Зона ООС. Там приємні новини. Більша частина наших підрозділів утримує свої позиції, а одна з наших бригад навіть просунулася на околиці Горлівки. Зараз вони там укріплюються і можливо будуть розвивати наступ. Вперше за сім днів війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. Я думаю, що це не останній наступ, не останній контрнаступ. Скоро настане час, коли ми будемо звільняти нашу землю, а не лише її захищати», – зазначив він.

    ЗСУ 1 березня у Харкові пішли у контратаку і зустрічних боях розгромили 200-у бригаду противника – елітний підрозділ ЗС РФ.

    У Маріуполі наразі спокійно, але можливі спроби противника атакувати передмістя.

    У Херсоні продовжуються вуличні бої. Попри численні спроби інформаційної війни та повідомлень про те, нібито Херсон впав – це не правда. ЗСУ продовжують спротив і в місті та навколо міста.

    Окупаційні сили зробили спробу просунутися у бік Миколаєва, але у районі Баштанівки він отримав нищівний повітряний удар і втратив багато людей і матеріальних запасів.

    Величезну колону противника знищено сьогодні поблизу Кривого Рогу.

    В Енергодарі, Запорізька АЕС, окупантів зупинили на вході у місто, Україна попереджає про небезпеку бойових дій біля ядерних об'єктів.

    За словами Арестовича, окупанти масово кидають зброю та техніку, здають в полон, або тікають.

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    Теги: окупанти ЗСУ армія війна полон Горлівка військові Україна Офіс президента Олексій Арестович
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    Сім днів війни: українські військові перейшли у наступ