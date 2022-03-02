Побачили трупи і обомліли. Фото передовиць свіжих уральських газет

Газети зі Свердловської області вийшли з обкладинками проти війни в Україні

Газети північних міст Свердловської області країни-агресорки сьогодні вийшли з обкладинками проти війни в Україні. На передових газетах «Вечірній Краснотур'їнськ», «Вечірній Карпінськ», «Про Північноуральськ» та «Глобус» (місто Сєров) надруковано фразу «Це божевілля має бути зупинено».

«Роскомнагляд забороняє російським засобам масової інформації називати те, що відбувається цими днями в Україні війною, але якщо чорне назвати білим, чорним воно від цього бути не перестане», – йдеться у верхньому лівому кутку обкладинок.

Під антивоєнною фразою розміщено QR-код, який веде на петицію «Зупинити війну з Україною!» на веб-сайті change.org. На момент публікації її підписало понад 1,1 млн людей.

Нагадаємо, що цілі загони спецпризначенців із Сибіру загинули в Україні. І от коли в російські ЗМІ просочилася шокуюча інформація, місцеві жителі почали стукати в усі двері, а ЗМІ відважилися на такий крок.

До слова, уперше за сім днів повномасштабної війни українські підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку.