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    Побачили трупи і обомліли. Фото передовиць свіжих уральських газет

    Побачили трупи і обомліли. Фото передовиць свіжих уральських газет
    фото з відкритих джерел

    Газети зі Свердловської області вийшли з обкладинками проти війни в Україні

    Газети північних міст Свердловської області країни-агресорки сьогодні вийшли з обкладинками проти війни в Україні. На передових газетах «Вечірній Краснотур'їнськ», «Вечірній Карпінськ», «Про Північноуральськ» та «Глобус» (місто Сєров) надруковано фразу «Це божевілля має бути зупинено».

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    Побачили трупи і обомліли. Фото передовиць свіжих уральських газет
    Побачили трупи і обомліли. Фото передовиць свіжих уральських газет
    Побачили трупи і обомліли. Фото передовиць свіжих уральських газет
    Побачили трупи і обомліли. Фото передовиць свіжих уральських газет
    фото з відкритих джерел

    «Роскомнагляд забороняє російським засобам масової інформації називати те, що відбувається цими днями в Україні війною, але якщо чорне назвати білим, чорним воно від цього бути не перестане», – йдеться у верхньому лівому кутку обкладинок.

    Під антивоєнною фразою розміщено QR-код, який веде на петицію «Зупинити війну з Україною!» на веб-сайті change.org. На момент публікації її підписало понад 1,1 млн людей.

    Нагадаємо, що цілі загони спецпризначенців із Сибіру загинули в Україні. І от коли в російські ЗМІ просочилася шокуюча інформація, місцеві жителі почали стукати в усі двері, а ЗМІ відважилися на такий крок.

    До слова, уперше за сім днів повномасштабної війни українські підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку.

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    Теги: Росія ЗМІ війна агресія Україна окупація
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    Побачили трупи і обомліли. Фото передовиць свіжих уральських газет