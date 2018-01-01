Кремль знову заперечив участь РФ в подіях на Донбасі

Пєсков назвав незаконні збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР» «республіками»

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову заперечив участь Росії в її гібридній агресії на окупованій частині українського Донбасу, вкотре повторивши офіційну позицію Москви. «Іще раз повторюю, Росія до сторін конфлікту не належить», – стверджував він у розмові з журналістами в Москві. Пєсков також, відповідно до лінії



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Пєсков назвав незаконні збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР» «республіками»

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову заперечив участь Росії в її гібридній агресії на окупованій частині українського Донбасу, вкотре повторивши офіційну позицію Москви.

«Іще раз повторюю, Росія до сторін конфлікту не належить», – стверджував він у розмові з журналістами в Москві.

Пєсков також, відповідно до лінії Кремля, називав підтримувані Росією незаконні збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР» «республіками» – це слово є в самоназвах обох угруповань.

«Що стосується «республік», – це питання, що має обговорюватися між представниками цих «республік» і Києвом… Саме «республіки» і Київ є сторонами конфлікту», – твердив речник президента Росії, уникаючи, як часто роблять у Москві, слова «Україна».

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація на окупованій частині Донбасу набуває ознак замороженого конфлікту, і тому Україні необхідно ухвалити закон про особливий статус регіону.

Джерело: Радіо Свобода