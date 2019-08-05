«Крим доведеться повернути». У МЗС Росії нахамили у відповідь на заяву Майка Помпео



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Марія Захарова

Захарова заявила, що Помпео остання людина, кому Крим щось винен

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що держсекретар США Майк Помпео не поважає результати демократичного волевиявлення кримчан.

Про це Захарова написала у своєму Facebook-акаунті.

«Остання людина, кому Крим щось винен, це Майк Помпео, який не поважає результати демократичного волевиявлення кримчан», - зазначила вона, коментуючи слова американського дипломата про те, що Крим повинен повернутися до складу України.

Раніше 4 серпня заяву Помпео оцінив депутат Держдуми від кримського регіону Руслан Бальбек. Парламентарій сказав, що своїми словами американський дипломат висловив бажання США зберегти роль світового жандарма і стримати вплив Росії.

Нагадаємо, вкінці липня Помпео в ході розмови в неурядовій організації «Економічний клуб Вашингтона» заявив, що Крим повинен знову стати українською територією.

Держсекретар також висловив надію, що президент України Володимир Зеленський представить більш креативні ідеї з приводу вирішення конфлікту на Донбасі.