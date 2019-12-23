Крістіна Квін тимчасово очолить посольство США в Україні



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Новий тимчасовий посол США Крістіна Квін

Квін раніше вже очолювала посольство США в Україні на невеликий термін

Тимчасовим послом США в Україні замість Вільяма Тейлора стане Крістіна Квін, про що вона повідомила під час відповідей на питання в посольстві, пише в понеділок, 23 грудня, Liga net.

Квінн є заступником глави посольства США в Україні, вона вже очолювала дипвідомство з 28 травня до 18 червня, після того, як була відкликана посол Марі Йованович. Квін буде на чолі посольства кілька місяців, аж поки з'явиться кандидатура нового посла.

За словами Тейлора, кандидатура нового посла вже розглядається, це особа, віддана Україні, високо кваліфікована і охоча зайняти цю посаду.

Йованович відкликали з посади посла США в Украні в травні, за її свідченням - через дії особистого адвоката президента США Руді Джуліані.

У червні Тейлор очолив посольство США в Україні.

У жовтні Тейлор надав свідчення Конгресу в рамках розслідування про імпічмент президента США Дональда Трампа. За його словами, Трамп тиснув на президента Володимира Зеленського. 18 грудня стало відомо, що Тейлор залишає свій пост.

Також повідомлялося, що новим послом США в Україні з високою часткою ймовірності стане Кейт Дейтон.