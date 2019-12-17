Новим послом США в Україні з високою часткою ймовірності стане Кейт Дейтон

Сергій Лещенко Народний депутат 8 скликання

Сергій Лещенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нинішній тимчасовий посол Білл Тейлор поїде з України в січні

Мовою оригіналу

Новым послом США в Украине с высокой долей вероятности станет Кейт Дейтон (Keith Dayton). Эту информацию подтверждают мои источники в Государственном департаменте США, которые сказали, что новый посол «не будет относиться ни к дипломатической службе, ни к политическим назначениям - это будет бывший военный, который хорошо знает Украину».



Кейт Дейтон сейчас руководит центром Маршалла по вопросам безопасности, который базируется в Германии (на американской военной базе в городке Гармиш-Партенкирхен).



Нынешний временный посол Билл Тейлор уезжает из Украины в январе. Назначение нового посла займет время, потому что он еще не согласован на уровне Сената.

Джерело: блог Сергія Лещенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»