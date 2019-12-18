Американський посол в Україні піде з посади до кінця року, - ЗМІ



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Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор



Фото: EPA-EFE

Відповідно до американського законодавства, політично призначений посадовець не може перебувати на тимчасовій посаді більше, ніж близько 200 дні

Вільям Тейлор, який з червня 2019 року був тимчасовим повіреним у справах США в Україні, ймовірно піде зі своєї посади наприкінці 2019 року.

Про це повідомляє The New York Times з посилання на обізнане джерело.

Зазначають, що відповідно до американського законодавства, політично призначений посадовець не може перебувати на тимчасовій посаді більше, ніж близько 200 днів. Це й стало причиною звільнення Тейлора.

Вільям Тейлор був одним із ключових свідків у справі імпічменту президента США Дональда Трампа. Він першим повідомив про існування двох каналів американської зовнішньої політики щодо України — офіційного і неофіційного, останній із яких очолював особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

Дипломат також одним із перших заявив, що адміністрація США затримала військову допомогу Україні в обмін на проведення політично вмотивованих розслідувань, зокрема проти свого опонента — колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена.

Нагадаємо, Білий дім розглядає дві кандидатури на пост посла США в Україні. Чиновники адміністрації американського президента Дональда Трампа роблять кроки по стабілізації відносин США з Україною на тлі справи про імпічмент президента, яка серйозно зашкодила відносинам між двома країнами.