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    Американський посол в Україні піде з посади до кінця року, - ЗМІ

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    Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор<br /><br /> - Американський посол в Україні піде з посади до кінця року, - ЗМІ
    Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор

    Фото: EPA-EFE

    Відповідно до американського законодавства, політично призначений посадовець не може перебувати на тимчасовій посаді більше, ніж близько 200 дні

    Вільям Тейлор, який з червня 2019 року був тимчасовим повіреним у справах США в Україні, ймовірно піде зі своєї посади наприкінці 2019 року.

    Про це повідомляє The New York Times з посилання на обізнане джерело.

    Зазначають, що відповідно до американського законодавства, політично призначений посадовець не може перебувати на тимчасовій посаді більше, ніж близько 200 днів. Це й стало причиною звільнення Тейлора.

    Вільям Тейлор був одним із ключових свідків у справі імпічменту президента США Дональда Трампа. Він першим повідомив про існування двох каналів американської зовнішньої політики щодо України — офіційного і неофіційного, останній із яких очолював особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

    Дипломат також одним із перших заявив, що адміністрація США затримала військову допомогу Україні в обмін на проведення політично вмотивованих розслідувань, зокрема проти свого опонента — колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена.

    Нагадаємо, Білий дім розглядає дві кандидатури на пост посла США в Україні. Чиновники адміністрації американського президента Дональда Трампа роблять кроки по стабілізації відносин США з Україною на тлі справи про імпічмент президента, яка серйозно зашкодила відносинам між двома країнами.

    США посол Рудольф Джуліані Вільям Тейлор
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