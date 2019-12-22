Трамп заблокував допомогу Україні через годину після розмови із Зеленським, – Bloomberg



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За місяць до розмови Трамп детальної цікавився інформацією щодо військової допомоги Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп цікавився деталями щодо військової допомоги Україні за місяць до телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Нові документи свідчать про те, що Президент Дональд Трамп за місяць до телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським цікавився деталями американської військової допомоги Україні, питання, яке призвело до початку процедури імпічменту щодо Трампа», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за місяць до розмови лідерів країн, на запит Трампа, Департамент бюджету та управління зробив запит до Пентагону щодо надання детальної інформації про військову допомогу Україні.

Крім того, за даними опублікованих документів, військова допомога Україні була заблокована Дональдом Трампом приблизно через годину після розмови з Президентом України наприкінці липня.

Як повідомлялося, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США та України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Нагадаємо, Адміністрація Трампа хотіла позбавити Україну військової допомоги. Адміністрація президента США Дональда Трампа нібито вимагала від представників Демократичної партії прибрати з оборонного бюджету пункт про швидке надання військової допомоги Україні.