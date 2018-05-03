Кривава ДТП у Кривому Розі: підозрюваного виписали з лікарні

Тепер чоловік перебуває у медсанчастині слідчого ізолятору

Водія «Мазди», підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП у Кривому Розі, внаслідок якої загинули 11 людей, перевели до слідчого ізолятору. Про це 3 травня повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області. «За дозволом лікарів вчора ввечері підозрюваного було передано до Криворізького слідчого ізолятору», -



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Фото: «Первый Городской» ДТП у Кривому Розі

Тепер чоловік перебуває у медсанчастині слідчого ізолятору

Водія «Мазди», підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП у Кривому Розі, внаслідок якої загинули 11 людей, перевели до слідчого ізолятору.

Про це 3 травня повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

«За дозволом лікарів вчора ввечері підозрюваного було передано до Криворізького слідчого ізолятору», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що підозрюваний наразі перебуває у медсанчастині слідчого ізолятору.

У прокуратурі повідомили, що наступне засідання по ДТП відбудеться після того, як справа буде передана до суду.

Нагадаємо, у Кривому Розі 17 квітня на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО сталося зіткнення маршрутки, автомобіля «Мазда» і автобуса, який перевозив співробітників «Арселор Міттал».

Внаслідок ДТП загинули восьмеро людей, понад 18 постраждалих були доставлені до лікарні, серед них четверо у вкрай важкому стані. Згодом у лікарні померли троє постраждалих.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Водієві автомобіля «Мазда», якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів (до 13 червня) без права внесення застави.

Джерело: УНН