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    Кривава ДТП у Кривому Розі: підозрюваного виписали з лікарні

    Тепер чоловік перебуває у медсанчастині слідчого ізолятору
    Водія «Мазди», підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП у Кривому Розі, внаслідок якої загинули 11 людей, перевели до слідчого ізолятору. Про це 3 травня повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області. «За дозволом лікарів вчора ввечері підозрюваного було передано до Криворізького слідчого ізолятору», -
    • Сьогодні, 12:22
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    Фото: «Первый Городской»
    ДТП у Кривому Розі

    Тепер чоловік перебуває у медсанчастині слідчого ізолятору

    Водія «Мазди», підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП у Кривому Розі, внаслідок якої загинули 11 людей, перевели до слідчого ізолятору.

    Про це 3 травня повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

    «За дозволом лікарів вчора ввечері підозрюваного було передано до Криворізького слідчого ізолятору», - заявили у прокуратурі.

    Зазначається, що підозрюваний наразі перебуває у медсанчастині слідчого ізолятору.

    У прокуратурі повідомили, що наступне засідання по ДТП відбудеться після того, як справа буде передана до суду.

    Нагадаємо, у Кривому Розі 17 квітня на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО сталося зіткнення маршрутки, автомобіля «Мазда» і автобуса, який перевозив співробітників «Арселор Міттал».

    Внаслідок ДТП загинули восьмеро людей, понад 18 постраждалих були доставлені до лікарні, серед них четверо у вкрай важкому стані. Згодом у лікарні померли троє постраждалих.

    За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

    Водієві автомобіля «Мазда», якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів (до 13 червня) без права внесення застави.

    Джерело: УНН

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