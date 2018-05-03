Кривава ДТП у Кривому Розі: підозрюваного виписали з лікарні
- Сьогодні, 12:22
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Тепер чоловік перебуває у медсанчастині слідчого ізолятору
Водія «Мазди», підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП у Кривому Розі, внаслідок якої загинули 11 людей, перевели до слідчого ізолятору.
Про це 3 травня повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
«За дозволом лікарів вчора ввечері підозрюваного було передано до Криворізького слідчого ізолятору», - заявили у прокуратурі.
Зазначається, що підозрюваний наразі перебуває у медсанчастині слідчого ізолятору.
У прокуратурі повідомили, що наступне засідання по ДТП відбудеться після того, як справа буде передана до суду.
Нагадаємо, у Кривому Розі 17 квітня на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО сталося зіткнення маршрутки, автомобіля «Мазда» і автобуса, який перевозив співробітників «Арселор Міттал».
Внаслідок ДТП загинули восьмеро людей, понад 18 постраждалих були доставлені до лікарні, серед них четверо у вкрай важкому стані. Згодом у лікарні померли троє постраждалих.
За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Водієві автомобіля «Мазда», якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів (до 13 червня) без права внесення застави.
Джерело: УНН