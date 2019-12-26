Ще одне «дитя» російського шоу-бізнесу хоче зібрати касу в Україні



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Концерт Дімаша планується у столичному Палаці Спорту 11 березня 2020

Дімаш, яким опікується Ігор Крутой, збирається з гастролями до України у березні настпуного року

Молодий казахський виконавець Дімаш Кудайбергенов, яким опікуються російські продюсери Сергій Пудовкін і Ігор Крутой, збирається з гастролями до України.

Афішами майбутніх концертів Дімаша вже рясніють вулиці української столиці.

Дімаш планує виступити у столичному Палаці Спорту 11 березня 2020.

Один з представників російського шоу-бізнесу Сергій Пудовкін, який наразі разом з Крутим продюсує Дімаша, свого часу «розкручував» Вітаса, Гліба Матвійчука та Анастасію Макеєву. Також він був директором і промоутером групи «На-На» та продюсером співачки Аніти Цой. Тепер Пудовкін, намагаючись заховатися за казахське громадянство свого чергового артиста, намагається організувати йому гастролі в Україні.

Також у російських ЗМІ вже неодноразово з'являлася інформація про те, що казахський виконавець незабаром може увійти до родини композитора Ігоря Крутого. Зокрема, на фото у соцмережах виконавець часто позує з дочкою Крутого Вікторією, яка нещодавно розлучилася з чоловіком.

І це не все, що пов'язує Дімаша з Крутим. Композитор допоміг артисту виступити у 2018 році на сцені московського Кремлівського палацу зі своєю піснею «Кохання втомлених лебедів». У листопаді цього ж року для Дімаша були організовані гастролі Росію.

А в березні 2019 року Кудайбергенов дав ще два сольних концерти у Москві знову ж в Кремлівському палаці. Виступ відбувся за підтримки продюсерського центру Ігоря Крутого. Публіці казахський виконавець представив програму «D-Dynasty» ( «Династія Д»). Новинкою в репертуарі вокаліста став черговий хіт Лари Фабіан «Мадемуазель Хайд» на музику Ігоря Крутого.

З артистом уже навіть встиг попрацювати український режисер Алан Бадоєв. Він зняв кліп до композиції казахського виконавця «Кохання втомлених лебедів». Зйомки проходили в Україні та Іспанії. Постановник використовував для відео ідею існування однокрила ангелів, які здатні підніматися вгору тільки по двоє.

Дімаш не перший російський проект, який хоче заробляти в Україні. Група «Воровайки», в репертуарах якої є пісні «Хохли», «Хоп мусорок», «Шмон» планувала приїхати до України в лютому 2020 року. Після появи цієї інформації у соцмережах піднялася величезна хвиля обурення і російська шансон група перестала продавати квитки на свої українські концерти.