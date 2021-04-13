Кулеба нагадав Столтенбергу: НАТО ще у 2008 році дало обіцянку прийняти Україну до Альянсу

Очільник МЗС висловив свої сподівання щодо вступу України в НАТО

Київ розраховує на те, що НАТО виконає обіцянку щодо майбутнього членства України в Альянсі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Єнсом Столтенбергом пресконференції. Вона проходила перед початком засідання комісії Україна-НАТО у Брюсселі.

«У 2008 році на Бухарестському саміті НАТО дав обіцянку Україні і Грузії. І ми віримо, що Альянс – інституція, якій можна довіряти і яка дотримується своїх обіцянок. Для нас членство в НАТО – це питання часу», – заявив він.

Також, за словами Кулеби, Україна, НАТО та союзники можуть зробити багато для того, щоб запобігти ескалації ситуації з боку Москви та гарантування безпеки в Чорноморському регіоні та на євроатлантичному просторі загалом.

У 2008 році на Бухарестському саміті було ухвалене рішення, що у майбутньому Україна та Грузія стануть членами НАТО.

«НАТО вітає євроатлантичні прагнення щодо членства в НАТО України та Грузії. Сьогодні ми дійшли згоди, що ці держави стануть членами НАТО. Обидві країни зробили цінні внески в операції Альянсу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні та Грузії та з нетерпінням очікуємо на проведення вільних та чесних парламентських виборів в Грузії в травні. ПДЧ буде наступним кроком для України та Грузії на їх шляху до членства.

Сьогодні ми чітко заявляємо, що ми підтримуємо заявки цих країн щодо ПДЧ. Таким чином ми розпочнемо період інтенсивної взаємодії з ними на високому політичному рівні з метою розгляду питань, пов’язаних з їхніми зверненнями щодо ПДЧ, які залишаються невирішеними. Ми звернулись до міністрів закордонних справ з проханням зробити першу оцінку прогресу на їх зустрічі в грудні 2008 року. Міністри закордонних справ мають повноваження приймати рішення щодо ПДЧ для України та Грузії», – йдеться в Декларації Бухарестського саміту.