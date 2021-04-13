Україна змусить Росію вивести війська з окупованих територій – Кулеба

Україна не хоче війни та не планує ніякого наступу або ескалації, заявив Кулеба

У Києва є інструменти, щоб змусити Росію вивести свої війська з окупованих територій, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, передає «РБК-Україна».

«Як далеко Росія може просунутися? Я нічого не виключаю, але я вірю, що у нас є зараз всі інструменти не тільки, щоб запобігти, щоб Росія хоч один крок вперед зробила, але також і щоб примусити її вивести війська з окупованих територій», – сказав очільник українського МЗС.

Він додав, що Україна не хоче війни та не планує ніякого наступу або ескалації, передає «Укрінформ».

«Україна віддана дипломатичним та політичним засобам вирішення цього конфлікту», – запевнив Кулеба.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію негайно припинити нарощування військ на кордоні з Україною та на окупованих територіях.

13 квітня НАТО провело засідання Комісії Україна-НАТО.

Нагадаємо, у Держдепі США та НАТО спільно висловилися щодо нарощування військ РФ біля кордонів України. Сьогодні у Брюсселі також Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч з главою українського МЗС Дмитром Кулебою.

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