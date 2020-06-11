Кулеба розповів про інновації в отриманні українських віз для іноземців



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Очільник МЗС України Дмитро Кулеба

Кабмін підтримав ініціативу МЗС, яка має зробити оформлення українських віз для іноземців зручним і сучасним

Кабінет міністрів 10 червня підтримав ініціативу Міністерства закордонних справ, яка має зробити оформлення українських віз для іноземців зручним і сучасним, а також підвищити безпеку подорожувальників.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує пресслужба відомства.

Зокрема, нововведення дозволять закордонним дипломатичним установам оформлювати українські візи з використанням сучасних цифрових технологій збору біометричної інформації (відцифрованих відбитків пальців рук та відцифрованого образу обличчя).

Підтримана урядом ініціатива МЗС передбачає внесення змін до закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Найближчим часом відповідний проєкт закону внесуть на розгляд Верховної Ради.

«Знайомство з Україною іноземця, який планує подорож, починається з отримання української візи. Іноді це взагалі перша зустріч з Україною. Враження від цієї зустрічі повинні бути якомога більш позитивними. Це має бути зустріч із сучасною прогресивною країною. Водночас, нова процедура також підвищить рівень безпеки подорожуючих», — вважає Кулеба.

На його думку, це дозволить гармонізувати законодавство у міграційній сфері та підвищити зручність і безпеку подорожей іноземців до України. Зміни також оптимізують взаємодію МЗС з іншими державними органами.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів пропонує зобов'язати іноземців та осіб без громадянства подавати свої біометричні дані під час оформлення віз.

До слова, заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів в інтерв’ю «Главкому» про впровадження системи «Електронний консул» у міністерстві

Нагадаємо, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба сказав, що Україні вдалося домовитися з Грецією та Туреччиною щодо відкриття кордонів для українських туристів.