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    Суспільство

    У МЗС похвалились системою «Електронний консул»

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    <p>Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів&nbsp;про впровадження системи &laquo;Електронний консул&raquo;</p> - У МЗС похвалились системою «Електронний консул»

    Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів про впровадження системи «Електронний консул»

    Заступник міністра Єнін: «Цифровізація дозволяє вивільнити час консулів»

    Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів в інтерв’ю «Главкому» про впровадження системи «Електронний консул» у міністерстві.

    «Сьогодні у міністерстві впроваджені деякі речі, які здавались немислимими ще кілька років тому», – сказав Євген Єнін.

    Дипломат зазначив, що цифровізація дозволяє вивільнити час консулів. «Наприклад, наші консули вже не формують щоквартально на папері статистичну звітність, яка складається зі 112 видів консульських дій і не надсилають її на зведення до МЗС. Зараз для зведення потрібно кілька секунд, хоча раніше це тривало 2-3 тижні. Сьогодні статистичні звіти надсилаються до центру в момент реєстрації консульської дії», – зазначив диломат.

    За словами Єніна, у міністерстві закордонних справ  активно впроваджують такий модуль, як електронна черга. «Зараз ми навіть йдемо з випередженням графіку. До кінця року ми планували організувати електронну чергу у 80-ти країнах, але буквально за останній місяць нами впроваджено її вже у 22 закордонних дипломатичних установах. Я дуже вдячний нашим посольствам в Ізраїлі і Німеччині, які висловили готовність виступити пілотами в реалізації цієї ініціативи, на них лягло основне навантаження. Уявіть собі – громадянину тепер не треба їхати заздалегідь, часто долаючи кілька сотень кілометрів лише для того, щоб стати в чергу. Тепер можна просто приїхати у певний час і день з відповідним набором документів», – зазначив Єнін.

    Крім того, за словами дипломата, у міністерстві закордонних справ активно працюють над тим, щоб наші консули отримали доступ до додаткових реєстрів, щоб скоротити час на виконання консульських дій, для чого раніше часто було потрібно кілька місяців. В такий спосіб консул зможе зайти з робочого місця до потрібного реєстру і оперативно надати відповідь громадянину, який потребує консульської допомоги.

    «Минулого тижня ми в МЗС за допомогою системи «Трембіта» налаштували сервісне обладнання для взаємодії «Електронного консула» з інформаційними системами та реєстрами інших міністерств. Крім того, наступного тижня в п’яти закордонних дипломатичних установах ми розпочнемо тестування модулів цієї системи – електронні довідки, електронне громадянство, які через «Трембіту» будуть взаємодіяти з реєстрами МВС. За допомогою цих модулів заявники зможуть дистанційно подавати документи на розгляд і до кінця року плануємо реалізувати он-лайн оплату за здійснення консульських дій», – розповів Єнін.

     

    Євген Єнін – український дипломат і правник. Три роки працював заступником Генерального прокурора України, займався збором та передачею до міжнародних судів доказів порушення Росією міжнародного права та відповідав за розшук і поверненням в Україну активів, які були виведені вищими посадовцями часів президента-втікача Януковича.

    Два місяці тому Єнін став заступником міністра закордонних справ. Тепер він курує справи щодо збитих пасажирських літаків – рейсів MH17 над Донбасом і PS752 в Ірані, а також юридичне переслідування держави-агресора в міжнародних судах.

    На початку своєї дипломатичної кар’єри Єнін майже десять років займався придністровським конфліктом. До сфери його відповідальності крім юридичного блоку належить американський та азійський напрями нашої зовнішньої політики, а також консульська служба.

    Нагадаємо, раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба сказав, що Україні вдалося домовитися з Грецією та Туреччиною щодо відкриття кордонів для українських туристів.

     

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