Шрі-Ланка з 1 серпня відкриває кордони: що треба знати туристам



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Перед посадкою на рейс і після прибуття на Шрі-Ланку туристи мають надати негативний результат тесту на Covid-19

На Шрі-Ланці готуються приймати мандрівників з усього світу вже з 1 серпня 2020 року.

Влада країни розробила спеціальні правила для туристів, охочих відпочити на острові, з урахуванням пандемії коронавірусу, повідомило управління розвитку туризму Шрі-Ланки в Facebook.

Зокрема, згідно з новими правилами, з 1 серпня Шрі-Ланку зможуть відвідувати всі типи мандрівників (групи, сім'ї або окремі особи) з усіх країн. Туристів прийматимуть три аеропорти: Міжнародний аеропорт Бандаранайке (BIA), аеропорт Коломбо Ратмалана (RMA) і аеропорт Хамбантоти Маттала Раджапакса (MRIA).

У всіх мандрівників має бути дійсна віза. Її видаватимуть на 30 днів з можливістю продовження до 6 місяців після прибуття. Для отримання візи необхідно подати деталі щодо бронювання в сертифікованому готелі (вони будуть перераховані на туристичному вебсайті Шрі-Ланки), маршрут країною, зворотний квиток, медичну страховку. Оформити візу можна онлайн, збір – 100 доларів.

Крім того, перед посадкою на рейс і після прибуття на Шрі-Ланку туристи мають надати негативний результат тесту на Covid-19, зроблений не раніше ніж за 72 години до посадки на літак.

Також влада наразі розглядає питання щодо подальшого послаблення для гостей з тривалим перебуванням. Воно дасть змогу туристові отримати багаторазову 5-річну візу з максимальним терміном перебування 6 місяців.