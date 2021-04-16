Курс валют на 16 квітня: скільки коштує долар

У п’ятницю, 16 квітня, долар і євро подешевшали

На п'ятницю, 16 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,95 грн/$. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Отже, гривня до долара зміцнилася на дві копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара на 15 квітня становив 27,97 грн/$.

При цьому офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 33,46 грн (15 квітня курс становив 33,47 грн).

Ці ж курси діятимуть протягом найближчих двох вихідних – суботи та неділі, 17 та 18 квітня.

Дані: НБУ

Нагадаємо, до кінця квітня курс має рухатися плавним ревальваційним трендом без різких стрибків – до 27,65–27,7 грн/$. У травні курс продовжить плавне зміцнення до 27,5–27,55 грн/$. Проте таку ситуацію може суттєво змінити ескалація військового конфлікту.

Також МВФ дав прогноз курсу гривні до 2026 року. Міжнародні експерти вважають, що курс гривні залишатиметься стабільним у найближчі п'ять років.