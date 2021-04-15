Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5%

Правління НБУ хоче поступово сповільнити інфляцію в другому півріччі 2021 року

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 в.п. до 7,5% річних. Про це повідомила прес-служба НБУ.

Цей крок спрямований на поступове сповільнення інфляції в другому півріччі 2021 року та повернення її до цілі 5% уже в першому півріччі 2022 року.

Утім, Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8% передусім через втрати, пов'язані з посиленням і продовженням карантинних обмежень. У 2022‒2023 роках зростання економіки буде близьким до 4%.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Нагадаємо, за даними НБУ, у лютому 2021 року українські банки видали 617 іпотечних кредитів на загальну суму 457,9 млн грн.

Читайте також:



