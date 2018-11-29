КВУ назвала депутатів, які проігнорували всі засідання Ради за місяць



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Шість політиків не були зареєстровані на жодному засіданні

Лише 20% народних депутатів (84 із 422) відвідали всі засідання Верховної Ради у листопаді

Лише 20% народних депутатів відвідали всі засідання Верховної Ради у листопаді. Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

«Лише 20% народних депутатів (84 із 422) відвідали всі засідання Верховної Ради у листопаді. Якщо не враховувати дані позачергового засідання щодо воєнного стану, то на всіх засіданнях були 45% депутатів (188 із 422)», - зазначають у КВУ, посилаючись на дані письмової реєстрації нардепів.

Також зазначається, що шість політиків не були зареєстровані на жодному засіданні.

«Це Євген Бакулін, В'ячеслав Константіновський, Вадим Кривохатько, Сергій Клюєв, Олександр Онищенко та Надія Савченко. У порівнянні з попередніми місяцями цей список дещо змінився. Так, на позачерговому засіданні ВР 26 листопада був зареєстрований Дмитро Ярош, який за весь час роботи ВР відвідав лише 3% засідань. До цього політик востаннє був у Раді 13 липня 2018 року», - додають у Комітеті виборців.

За даними КВУ, серед фракцій і груп найбільше прогульників у «Волі Народу». В середньому на засіданнях Ради були відсутні з невідомих причин 44% депутатів групи. Також не ходили в Раду 30% депутатів «Опозиційного блоку», 29% - групи «Відродження», 27% - «Самопомочі» та 25% - «Батьківщини».

Також у КВУ повідомляють, що найменше прогульників у Радикальної партії Олега Ляшка (16%), «Народного Фронту» (19%) та Блоку Петра Порошенка (20%).

Всього в листопаді відбулося 13 пленарних засідань, під час яких було затверджено Указ Президента про введення воєнного стану, призначено чергові вибори Президента, відправлено у відставку міністра аграрної політики, призначено міністра у справах ветеранів, ухвалено два закони щодо розмитнення та оподаткування автомобілів на іноземній реєстрації, створено ТСК у справі Гандзюк.

Як повідомлялося, у КВУ припускають, що вибори в об'єднаних тергромадах не відбудуться через воєнний стан.