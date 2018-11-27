У КВУ припускають, що вибори в об'єднаних тергромадах не відбудуться через воєнний стан



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«Однозначно, запровадження воєнного стану вплине на проведення виборів», - прокоментував голова КВУ

Кошель припускає, що вибори в ОТГ можуть відбутися вже у квітні 2019 року.

Вибори в 125 об'єднаних тергромадах, призначені Центральною виборчою комісією на 23 грудня, можуть не відбутися у зв'язку із запровадженням воєнного стану в окремих областях України. Таку думку у коментарі «Укрінформу» висловив голова «Комітету виборців України» Олексій Кошель.

«Однозначно, запровадження воєнного стану вплине на проведення виборів. Стаття 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» дає достатньо чіткі формулювання. Власне, у ній йдеться про те, що в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів президента, виборів народних депутатів України і виборів до органів місцевого самоврядування. На думку експертів «Комітету виборців України», цю норму закону можна тлумачити як заборону проведення виборів: йдеться про вибори в усіх регіонах України, а не лише тих, в яких запроваджено воєнний стан. Тому, очевидно, що вибори 23 грудня не відбудуться», - прокоментував Кошель.

Утім, за його словами, не виключено, що Центральна виборча комісія ухвалить рішення, відповідно до якого вибори в об'єднаних територіальних громадах таки відбудуться у визначену дату.

«Ми припускаємо, що Центрвиборчком може тлумачити цю статтю як таку, що забороняє проведення виборів в ОТГ лише в десяти областях України, де було запроваджено воєнний стан. Разом з тим законодавство передбачає безперервність виборчого процесу - і механізмів, як зупинити проведення виборів, не існує. Тому зараз перед ЦВК досить складне завдання: прийняти юридично обґрунтоване рішення», - зазначив експерт.

Із іншого боку, він припускає, що вибори в ОТГ можуть відбутися вже у квітні 2019 року. До того ж, у КВУ розглядають, як цілком логічний той варіант, за якого ЦВК об'єднала би вибори в ОТГ із виборами президента України першого або другого туру.

«Об'єднання виборів в ОТГ із президентськими дозволить оптимізувати і виборчий процес, і самі витрати», - зазначив Кошель.

Водночас він акцентував і на необхідності вдосконалити Закон «Про правовий режим воєнного стану». На його думку, цей документ має містити норми щодо врегулювання питання проведення позачергових виборів і виборів до органів місцевого самоврядування.

«Парламент не повертався до цього питання, тому що в українській історії вперше було запровадження воєнний стан. Але разом з тим, ми вважаємо, що цей закон потрібно вдосконалити, тобто, він мав би містити чіткі норми щодо проведення позачергових виборів, а також регулювати питання проведення виборів до органів місцевого самоврядування, зокрема щодо регіонів, в яких не запроваджено воєнний стан», - пояснив голова КВУ.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року.