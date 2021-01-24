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    Легалізація канабісу в Україні: голова Нацполіції озвучив жорстку позицію

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    Слід зазначити, що 70% українців підтримують легалізацію марихуани - Легалізація канабісу в Україні: голова Нацполіції озвучив жорстку позицію
    Слід зазначити, що 70% українців підтримують легалізацію марихуани
    Фото з відкритих джерел

    Ігор Клименко висловив свою позицію щодо легалізації легких наркотиків

    Голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів про своє бачення легалізації канабісу в Україні для медичних цілей. Про це він заявив в інтерв'ю Українським новинам.

    За його словами, поліція не може перешкоджати процесу законотворення.

    «Інша справа, що Національна поліція бере участь в обговоренні цього питання. Основне, що легалізація легких наркотиків у медичних цілях потребуватиме державного регулювання, державного контролю. Якщо держава зможе в особі контролюючих органів, у тому числі Національної поліції, контролювати ці процеси, зокрема, щодо вирощування, виробництва і реалізації, тоді ми можемо говорити, що це не буде підривати державу», – сказав Клименко.

    Крім того, голова Нацполіції наголосив, що контролювати ситуацію буде дуже складно.

    «Оскільки що стосується плантацій з коноплями або реалізації готової продукції через аптеки повинно бути жорстко виписано. Щоб, у тому числі і Національна поліція могла відповідно реагувати і контролювати ці процеси. У нас діти починають приймати легкі наркотики з 11 років. 14-15 років – це вже тяжкі наркотики. Тому, до цього питання потрібно підходити жорстко. Ми не можемо випускати з поля зору те, що цим ми можемо скалічити дітей і молоде покоління. Це дуже тонка грань, і ми повинні зважено підійти до вирішення цього питання», – зазначив Клименко. 

    Нагадаємо, що профільний комітет ВРУ підтримує легалізацію канабісу у медичних цілях.

    За даними служби «Рейтинг», таку ініціативу підтримує 70% українців.

    Пізніше голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що робоча група вже напрацьовує законопроєкт щодо можливої легалізації медичного канабісу в Україні.

    На думку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, українське суспільство наразі не готове до легалізації короткоствольної зброї, проституції та декриміналізації легких наркотиків.

    Теги: діти рейтинг наркотики держава легалізація марихуани поліція Ігор Клименко
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